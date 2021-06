Amici 2021, Sangiovanni fuori di sè “passeggiavo per strada e …”

Abbiamo tutti avuto modo di conoscere Sangiovanni, il giovane cantante che ha concluso da poche settimane la sua esperienza al programma Amici di Maria De Filippi. E’ stata una grande esperienza per lui sotto tutti i punti di vista, perché oltre ad affermarsi come cantante, visto il grande successo che sta ottenendo, Sangiovanni all’interno della scuola ha trovato anche l’amore. Ebbene si, il giovane si è fidanzato con la ballerina Giulia Stabile, che come tutti sappiamo è colei che ha vinto questa edizione di Amici 2021. I due anche fuori dal programma sembra che vadano molto d’accordo e la storia va a gonfie vele e sono molto innamorati. Ma torniamo a Sangiovanni, il quale nella serata di venerdì è stato protagonista di un qualcosa che ha tanto preoccupato i suoi fan. Ma cosa è accaduto? Sembrerebbe che al giovane sia accaduto qualcosa di spiacevole, mentre si trovava per strada ed ha voluto raccontarlo ai suoi fan che lo seguono sempre con grande affetto.

Sangiovanni, il cantante denuncia quanto accaduto per strada

Ebbene si, nella serata di venerdì Sangiovanni ha postato su Instagram una storia piuttosto misteriosa che in qualche modo ha preoccupato i suoi fan. Si tratterebbe di uno sfondo fucsia, ovvero un colore che lui stesso usa molto spesso, anche nell’abbigliamento, e poi ha aggiunto delle emoji che rappresenterebbero delle faccine pronte a vomitare. Queste storie hanno dato modo ai suoi fan di iniziare a fare delle ipotesi e supposizioni. In molti hanno sostenuto che il giovane potesse essere ubriaco, ma Sangiovanni ha immediatamente tolto ogni tipo di dubbio raccontando esattamente cosa è accaduto.

Insultato e criticato per strada per avere indossato abiti color fucsia

A quel punto, dopo aver ricevuto davvero tantissimi messaggi, Sangiovanni ha voluto spiegare che cosa gli fosse accaduto nella giornata di venerdì e lo ha fatto con tanto di Instagram Stories. Il giovane ha raccontato che mentre si trovava per strada a camminare tranquillamente, sarebbe stato aggredito, insultato e deriso da una persona. Il motivo? Questo passante avrebbe insultato Sangiovanni per come era vestito ed esattamente per il colore scelto. “Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”. Questo quanto raccontato dal cantante, sottolineando che per quanto sia stato spiacevole, queste cose non lo toccano perchè va oltre e cerca di farsi scivolare tutto addosso.

Lo sfogo del cantante su Instagram

Il motivo per cui Sangiovanni ha voluto raccontare l’accaduto è più che altro un voler portare tutti a riflettere sul fatto che nel nostro paese, oggi ci sia ancora gente che ha una grande chiusura mentale. Poi Sangiovanni ha allargato la sua denuncia parlando anche di come in tanti non vengano criticati ed insultati per l’abbigliamento ma anche per le persone che amano.