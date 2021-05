amici-2021,-sangiovanni-piange-per-giulia:-maria-colpita,-madame-commenta

Giulia Stabile è in finale ad Amici 2021 e c’è stata una forte emozione in studio. Alla ballerina tremavano le gambe in attesa di prendere la maglia dorata e non ha visto che Sangiovanni era in piedi per lei. A Maria De Filippi invece non sfugge mai nulla e non ha mancato di farlo notare anche a Giulia. Il cantante di Lady si è alzato per applaudire la sua ballerina del cuore, era molto molto emozionato per lei. Sangiovanni non è riuscito a trattenere l’emozione e neanche le lacrime. Un momento molto intenso che ha colpito anche la conduttrice stessa!

“Guarda che carino si è alzato”, ha detto Maria a Giulia. Quest’ultima si è voltata verso il cantante e lo ha visto essere felicissimo per lei. Non è riuscita a starsene ferma al centro dello studio, così con uno slancio è corsa ad abbracciare Sangiovanni. Si sono tenuti stretti in un abbraccio e tutto lo studio era emozionato per loro. Mentre Giulia correva a prendere la sua felpa, Sangiovanni stava ancora piangendo. Stavolta i suoi occhi sono diventati rossi e si sono riempiti di lacrime, ma naturalmente erano lacrime di gioia.

Nel corso del daytime Sangiovanni ha spesso detto a Giulia che era certo sarebbe arrivata in finale, anzi lui vorrebbe che fosse proprio lei la vincitrice di Amici 2021. Non lo dice solo per il sentimento che li unisce, ha tenuto a precisare, ma proprio per la stima che ha verso di lei come artista. Tra i due è sbocciato l’amore, si sono sostenuti per tutto il percorso ad Amici 20 e adesso hanno raggiunto insieme la finale.

Quando Giulia è salita sulla balconata e ha raggiunto Aka7even, il primo finalista, Maria ha scherzato con Sangiovanni. La conduttrice è rimasta molto colpita dall’emozione del cantante: “Ti sei emozionato eh. Sono emozioni belle”. Lui non ha commentato, per cui la puntata è andata avanti.

Ma non solo Sangiovanni non è riuscito a tenere a bada le emozioni, perché da casa c’è anche un’altra tifosa d’eccezione per Giulia: Madame! La cantante ha pubblicato una storia per congratularsi con la ballerina per aver raggiunto la finale di Amici 2021. “Forza Giulia!!! Hai spaccato tutto”, ha commentato Madame, che tra l’altro conosce Sangiovanni.