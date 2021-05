Amici 2021, Zerbi Perde La Pazienza Con Anna Pettinelli E Le Dice “ora Basta … , Tensione In Studio

Ieri è andata in onda la finale di Amici che ha regalato una serata bellissima, di danza canto e risate davvero unica. L’atmosfera era piacevole, rilassata e tutti erano felici a cominciare dalla padrona di casa, Maria De Filippi che, in giallo, era raggiante.

Nonostante l’atmosfera di festa c’è stato qualcosa che per qualche momento ha, però, rovinato tutto. Il clima tra i professori che durante tutta la durata del programma è sempre stato teso e un po’ tirato, non è cambiato neanche ieri sera anche se, a dire il vero, a provocare è stata solo la Pettinelli perchè Rudy Zerbi sarebbe stato disposto ad essere più sereno visto la puntata della finale.

Ma vediamo cosa è accaduto.

A Rudy Zerbi dà molto fastidio la battuta che fa Anna Pettinelli

Anche ieri sera sono andate in scena battute al veleno tra i professori anche se, in effetti, è stato fuori luogo come ha sostenuto Rudy Zerbi visto che si trattava della finale.

E’ accaduto che, a provocare è stata Anna Pettinelli quando, per presentare Aka7even che doveva cantare un inedito, Yellow ha detto così: “Gialla come la faccia di chi non voleva credere in te”. Zerbi ha subito detto tra sè e sè qualcosa e poi anche ha parlottato con chi gli stava accanto qualcosa che non è stato decifrato da chi lo stava guardando in quel momento ma poi, poiché anche la padrona di casa, Maria De Filippi se ne è accorta che ha detto qualcosa e gli ha chiesto cosa volesse dire.

La risposta di Rudy Zerbi alla provocazione di Anna Pettinelli

Dopo che Maria De Filippi gli ha dato la parola, Rudy Zerbi ha commentato così la frase di Anna Pettinelli: “Un po’ di eleganza. Siamo alla finale, è una festa. Almeno alla finale molla, basta, dai”.

E in effetti quella della Pettinelli è stata una battuta che durante la finale non andava fatta perchè ieri sera ciò che si respirava era un clima allegro e di festa dove non c’era più spazio per le rivalità.

Ma la Pettinelli, sorpresa per la risposta seccata di Zerbi ha detto di non aver detto nulla di strano ma Rudy Zerbi ha continuato sempre sullo stesso tono dicendole: “Ci stiamo divertendo, potevi evitare questa battutina. Andiamo avanti”.

La finale di Amici 20 è stata vinta da Giulia Stabile.