Amici 2022, Arisa fuori e lei fuori di sè sui social sbotta contro …

Emergono delle indiscrezioni piuttosto importanti riguardo la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni che sono state diffuse dal noto sito Dagospia, sembrerebbe che nella prossima stagione ci sarà un abbandono clamoroso ed una sostituzione che sicuramente lascerà tutti senza parole. Ma di cosa si tratta? Pare che i diretti interessati siano Arisa, Lorella Cuccarini ed un noto protagonista del programma di Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. Ma facciamo un po’ di chiarezza.

Amici 2022, novità interessanti e abbandoni clamorosi

Secondo le ultime indiscrezioni che sono state lanciate da Dagospia, Arisa ovvero la cantante che ha preso parte al programma di Amici di Maria De Filippi come insegnante di canto sembrerebbe avere lasciato il programma dopo una trattativa piuttosto lunga e anche molto travagliata. L’artista avrebbe così lasciato il suo posto ad un altro personaggio. Tra poche settimane inizierà la nuova stagione di Amici e questo sarà il primo programma che di fatto aprirà la stagione televisiva di Mediaset. Proprio per questo motivo la macchina operativa sembra essere al lavoro da diversi giorni per cercare di preparare al meglio questa nuova stagione. Si sta definendo quindi il cast dei professori di questa nuova stagione del Talent.

Dagospia lancia l’indiscrezione “Arisa non è stata riconfermata”

A quanto pare, ci sarebbero delle novità molto interessanti ovvero il fatto che Arisa, la cantante che ha preso parte alla scorsa edizione del programma, per la prossima non sembra sia stata riconfermata. “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Roberto D’Agostino e pubblicato sul suo portale Dagospia. Non si sanno però i motivi che hanno portato la redazione a prendere questa decisione. La cosa che ha maggiormente colpito è il fatto che Arisa sia stata sostituita da Lorella Cuccarini che tra l’altro era stata già riconfermata nei giorni scorsi. Dopo la diffusione di questa notizia e indiscrezione da parte di Dagospia, sembra che la nota artista ovvero Arisa abbia voluto dire la sua e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. “Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi”. Questo lo sfogo di Arisa, la quale però non ha voluto assolutamente confermare questa indiscrezione che ormai circola sul web da diverse ore.

Confermata Lorella Cuccarini, arriva anche Raimondo Todaro

Lorella Cuccarini quindi, che fino alla scorsa stagione è stata la professoressa di ballo della scuola di Amici, adesso in questa nuova edizione del programma si occuperà del canto. A gestire invece la parte relativa alla danza sarà Raimondo Todaro, ovvero il ballerino che sembra aver lasciato Milly Carlucci e pare abbia deciso di fare nuove esperienze, questa volta al fianco di Maria De Filippi.