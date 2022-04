Amici 21, Albe fuori di sè con Maria De Filippi che gli risponde a tono, in studio cala il silenzio

Continua la messa in onda del serale di Amici di Maria De Filippi 2022, con le puntate che vanno in onda ogni sabato sera. Ebbene, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, sabato 16 aprile 2022 sembra essere accaduto proprio di tutto. Ad un certo punto, Albe si sarebbe infuriato e si sarebbe scagliato contro Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico l’allievo?

Amici di Maria De Filippi, Albe si scaglia contro Maria De Filippi

Albe nel corso dell’ultima puntata di Amici, che è andata in onda sabato 16 aprile 2022 pare che sia finito al ballottaggio con il ballerino Dario. Sembra che in studio ad un certo punto la tensione sia salita alle stelle. Dopo che i due si sono esibiti poi, sarebbe arrivato il momento in cui la conduttrice ha preso la parola spiegando che a differenza delle altre puntate, ci sarebbe stata solo una eliminazione e non due.

Albe inizia la protesta contro la conduttrice in puntata, tensione in studio

E’ stato a quel punto, invece, che Albe ha iniziato una vera e propria protesta nei confronti della conduttrice di Amici che però ha mantenuto il controllo e sembra che nel giro di pochi istanti abbia riportato la calma in studio. Maria avrebbe ascoltato le parole dell’allievo ma nel contempo avrebbe cercato di andare oltre e non se l’è presa con il giovane. Ad ogni modo, la moglie di Maurizio Costanzo poi sembra abbia voluto fare una premessa dicendo di non aver voluto svelare la notizia prima della gara per dare la possibilità a Dario di avere la giusta carica per ballare la sua coreografia. “Vi sto dicendo una bella cosa: in questa puntata non ci saranno due eliminati”, questo quanto dichiarato da Maria. A quel punto gli allievi avrebbero reagito ognuno in modo diverso. Albe ad esempio sarebbe andato su tutte le furie e si sarebbe scagliato contro Maria dicendo“Ma non potevi dirmelo prima, mi sono cag…to sotto”.

Botta e risposta tra Albe e la padrona di casa

A quel punto Maria avrebbe spiegato il motivo per cui non ha detto prima questa cosa, Albe a quel punto avrebbe aggiunto “Mi sono cag..to sotto Maria, ma stiamo scherzando?“. Ed ancora Maria avrebbe aggiunto “Ma lui, Dario, stava piangendo…” ma Albe avrebbe aggiunto “Anche io stavo piangendo”. E’ continuato il botta e risposta tra i due dicendo “No tu hai cantato tranquillo GIravolte. E ti sei seduto li“. La risposta è stata la seguente “No, quando lui ballava, piangevo io”. Maria avrebbe ancora risposto “Avrebbe fatto la coreografia con una tensione diversa”. Poi finalmente sarebbe tornata la pace tra loro.