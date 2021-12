amici-21,-alessandra-celentano-velenosissima-“siete-diventati…”

È andata in onda nella giornata di ieri una nuova puntata di Amici, ovvero il noto programma condotto da Maria De Filippi. Purtroppo è stata una giornata davvero nera per diversi allievi della scuola che sono stati destinatari di alcuni provvedimenti disciplinari. Ma cosa è accaduto nello specifico nel corso della puntata?

Amici 21, alcuni studenti destinatari di provvedimenti disciplinari

Ebbene, nella giornata di ieri lunedì 6 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21 e molti studenti sono stati destinatari di alcuni provvedimenti disciplinari. Nello specifico, la conduttrice Maria De Filippi sembra aver chiamato in studio alcuni studenti mostrando loro un video. Si trattava di un video che mostrava le condizioni della stanza degli studenti in questione che è apparsa davvero disordinata e soprattutto in condizioni davvero pessime.

LDA, Alex e Albe, al centro dello studio

Pare che la stanza più disordinata ed in cattive condizioni fosse quella di LDA Alex e Albe. Una volta terminato il video, sembrerebbe che alcuni prof abbiano voluto commentare e nello specifico il primo a prendere parole è stato Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha bacchettato il suo allievo ovvero Luca D’Alessio esprimendo il suo pensiero riguardo quanto visto “Questo è un dolore per me, è un forte dispiacere. Mi fa sentire davvero in imbarazzo, se mi sento io in imbarazzo, non lo so come dovreste sentirvi voi”. Queste le parole del prof il quale poi ha dato un provvedimento disciplinare al suo allievo, chiedendogli di pulire l’intera casa per tutta la settimana.

Alessandra Celentano rimprovera gli studenti, la giustificazione di Alex e LDA

Subito dopo è intervenuta Alessandra Celentano la quale con il suo solito modo di fare pare abbia rimproverato in modo piuttosto duro gli studenti, sottolineando di essere particolarmente stanca di dover continuamente richiamare. “Siete diventati dei ragazzini viziato. Per me siete fuori luogo, bimbetti viziati“. Questo quanto dichiarato ancora da Alessandra Celentano. Subito dopo le parole della prof prof di ballo, sia Luca che Alex hanno comunque confessato che in realtà a causare questo gran disordine nella loro stanza è stato semplicemente Albe. Non si sa, però effettivamente se questa sia la verità o i due abbiano tentato di giustificarsi in qualche modo. Non si sa nemmeno in che modo abbia reagito Albe dopo l’accusa fatta dai suoi compagni di accademia