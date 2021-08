amici-21,-anna-pettinelli-fuori-e-lei-una-furia-sui-social:-“somari-…”

Questi sono mesi molto caldi, oltre che meteorologicamente, anche da un punto di vista di organizzazione dei palinsesti televisivi e, se ci sono state già molte riconferme e alcuni cambiamenti anche molto importanti, c’è chi ancora non sa nulla di quello che sarà il suo destino in tv come nel caso di Anna Pettinelli, professoressa da alcuni anni nella scuola di Amici, che pare, non sappia ancora se Maria De Filippi l’abbia confermata o meno.

Anna Pettinelli una furia sui social

Sui social in queste ore sta girando la voce che Anna Pettinelli non sia statariconfermata da Maria De Filippi nel ruolo di professoressa di canto ad Amici 21 e lei, che fino a questo momento era rimasta in silenzio, ha deciso di intervenire, mettere in chiaro la sua posizione e ha scritto così: “Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”.

E poi ha aggiunte tre scimmiette e nella didascalia ha spiegato : “La gente vede, sente e parla…purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo”.

Anche per Arisa ci sono voci, anche insistenti, che la vogliono fuori dal programma mentre la new entry ormai ufficiale è Raimondo Todaro “scippato” dalla De Filippi a Milly Carlucci che non ha fatto mistero di essere rimasta molto male sulle modalità con cui è stata avvisata.

La Carlucci, infatti, ha scritto un post dicendo che dopo 15 anni di amicizia si aspettava che Todaro le comunicasse di persona la sua decisione e todari le ha risposto che non gli è stato possibile perchè ha il covid.

Lorella Cuccarini, invece, da insegnante di ballo diventerà insegnante di canto.

Dagospia rivela che Arisa non ci sarà e lei reagisce malissimo

Qualche giorno fa Dagospia aveva rivelato che Arisa, dopo una lunga trattativa, non aveva chiudo l’accordo con Amici e che quindi era fuori dal programma.

Arisa, definita da Dagospia “strampalata”aveva reagito sui social scrivendo così: «Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi».