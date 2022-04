amici-21-eliminati,-anticipazioni-bomba:-ballottaggio-pazzesco,-nessuno-si-aspettava-questa-eliminazione.-fan-distrutti

Le anticipazioni sugli eliminati del Serale di Amici 2022 sono sempre molto attese. Non tutti amano leggere in anteprima chi uscirà nella puntata di sabato, ma gli appassionati di spoiler, coloro che non riescono ad aspettare, vivono il giorno della registrazione con ansia e trepidante attesa. Oggi è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 21, che andrà in onda sabato 9 aprile: chi uscirà? I nomi sono ancora due, come nelle puntate precedenti. Ancor prima che terminasse la registrazione questa settimana Amici News ha svelato subito il nome del primo eliminato: Aisha.

Procediamo con ordine e scopriamo tutte le anticipazioni sul quarto Serale di Amici 21. Sono saltati fuori anche i nomi degli ospiti ed è un nome molto famigliare al pubblico di Amici: ci sarà Sangiovanni. Insieme a lui come sempre anche Nino Frassica con il suo Amici Senior. A cominciare la partita sono stati Zerbi e Celentano, che hanno subito sfidato Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Queste le sfide andate in scena:

LDA contro Nunzio: punto a LDA;

Carola e Michele contro Sissi: prova annullata;

Luigi contro Alex, guanto di sfida: punto a Luigi.

Zerbi e Celentano hanno vinto la partita. Al ballottaggio sono finiti Sissi, Alex e Aisha: tutti i cantanti dei CuccaTodo, quindi. I giudici hanno votato: Aisha è stata eliminata ad Amici 2022. Le due squadre si sono sfidate anche nella seconda partita, probabilmente perché sono le due squadre con più concorrenti al momento. Hanno vinto ancora Zerbi e Celentano, queste le sfide:

LDA e Luigi contro Alex: punto ad Alex;

LDA contro Serena e Nunzio: punto a LDA;

Michele contro Sissi: punto a Michele.

I nomi al ballottaggio stavolta sono stati quelli di Serena, Nunzio e Alex. Nunzio è al ballottaggio di sabato 9 aprile, come già successo sabato scorso. Per la terza partita, invece, i vincitori Zerbi e Celentano hanno chiamato sul palcoscenico gli allievi di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. ZerbiCele hanno vinto anche questa partita, con queste sfide:

Luigi contro Albe e Crytical: punto ad Albe e Crytical;

Michele contro Dario, guanto di sfida: punto a Michele;

Luigi contro Crytical, guanto di sfida: punto a Luigi.

Essendo solo in tre nella squadra non è stato necessario fare nomi. Tutta la squadra Pettinelli-Peparini è andata a rischio eliminazione e i giudici hanno salvato Albe e Dario, mandando Crytical al ballottaggio contro Nunzio: chi sarà eliminato? Si scoprirà solo nella quarta puntata del Serale di Amici 2022. Potrebbero saltare fuori altre anticipazioni sul secondo eliminato nelle prossime ore, ma saranno da prendere con le pinze. Serena ha vinto ancora il premio TIM. Stash sarà in studio, quindi non tornerà Sabrina Ferilli.

