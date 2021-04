Amici 21, Emanuele Filiberto decide di rivelare perchè ha deciso di fare il giudice e dice: “Ho accettato di partecipare perchè…”

Da diverse settimane è già partito il serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Quest’anno è un pò tutto diverso, vuoi per le novità che di anno in anno vengono proposte, vuoi per la pandemia da Coronavirus che purtroppo ha stravolto tutte le nostre vite. La giuria quest’anno è composta da due ex volti noti del programma, ovvero Stash e Stefano De Martino. C’è anche un terzo giudice che altro non è che Emanuele Filiberto. Proprio quest’ultimo, sembra che in questi ultimi giorni abbia parlato, confessando il motivo che l’ha spinto ad accettare la partecipazione ad Amici.

Amici 21, il principe Emanuele Filiberto di Savoia rivela un retroscena

Lo scorso anno lo abbiamo visto partecipare ad Amici Celebrities e quest’anno è tornato ad Amici, come giudice nel serale. Da pochi giorni, Emanuele Filiberto ha rilasciato un’importante intervista a Il Giornale, parlando proprio della sua partecipazione al programma di Canale 5, rivelando di avere un rapporto di amicizia ma anche di stima con Maria De Filippi che è la conduttrice. Emanuele Filiberto avrebbe confessato di essere stato contattato dalla conduttrice, la quale gli avrebbe inviato un sms piuttosto strano e misterioso, dicendogli di avere un’idea da proporgli.

La proposta di Maria ad Emanuele, perché ha accettato?>

“Maria mi ha mandato un sms un paio di mesi fa. Nel quale mi scriveva che aveva un’idea per me. Dopo un po’ mi ha richiamato e mi ha spiegato meglio. Ho accettato perché mi piacciono i suoi programmi e come li presenta”. Queste le parole di Emanuele, ricordando proprio quel momento e sottolineando di essere stato felice di accettare questo ruolo, proprio perché lui adora Maria e ama i suoi programmi. Ad ogni modo, questa scelta di Maria De Filippi di affiancare Emanuele Filiberto a Stefano e Stash non è stata proprio vista di buon occhio da tutti.

Non tutti hanno condiviso la scelta di Maria

Ovviamente, la presenza del ballerino e del cantante, è apparsa più ovvia, proprio perché considerati due giudici più attinenti al format. Emanuele ha fatto il suo ingresso in studio lo scorso 20 marzo e sembra che nel momento in cui è entrato, Maria abbia fatto una sorta di semi inchino. E’ stata anche mandata in onda una presentazione che recitava “Non è il titolo a fare l’uomo ma l’uomo a fare il titolo”. Poi si sarebbe sentita una voce fuori campo di Filiberto che diceva “la musica era l’unica cosa che durante l’esilio mi ha riavvicinato all’Italia”.