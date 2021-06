Amici 21, grande ritorno nel talent. Il più amato da Maria De Filippi

Le anticipazioni della nuova stagione del programma vogliono il gradito ritorno di un noto autore molto amato da Queen Mary.

Tutti ai nastri di partenza per la nuova programmazione del talent di Canale Cinque che partirà a settembre. La macchina organizzativa non si è mai fermata anche se l’edizione scorsa è appena conclusa.

La produzione sta realizzando in queste settimane i casting per selezionare i nuovi giovani che prenderanno parte alle lezioni della scuola più seguita d’Italia. In ballo anche i nomi dei nuovi docenti che sostituiranno Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Mentre è ancora in dubbio la presenza tra i docenti di Raimondo Todaro, sembra invece confermato il rientro dopo otto anni di un noto volto amato del programma e dalla stessa padrona di casa.

Lo storico autore aveva lasciato il talent di Canale Cinque nel 2013, ma adesso sarebbe pronto a rivestire il ruolo per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera.

Luca Zanforlin torna ad “Amici” dopo 8 anni

A lanciare la bellissima notizia è stato BubinoBlog, che ritiene certo il suo rientro nella squadra di Maria De Filippi.

Sembra che l’autore Luca Zanforlin sia pronto a riprendere in mano le redini del talent per festeggiare i suoi consolidati anni di carriera come grande personaggio che muove le redini di moltissimi programmi tv.

Lo stesso Zanforlin, recentemente intervistato aveva confessato:

Il lavoro dell’autore non si improvvisa. Ma quello che Maria mi ha insegnato maggiormente è che per fare questo lavoro occorre soprattutto osservare ed ascoltare e non fare i ‘fenomeni’. Maria per me è la tv, amo il suo modo di ‘fare’ i programmi e il suo modo di lavorare.

Luca non è mai stato un semplice autore ma lo abbiamo visto spesso mostrarsi in prima persona davanti le telecamere nel commentare l’operato dei ragazzi e degli stessi docenti del programma.