amici-21,-lda-e-elena-litigano-ma-poi-il-popolo-del-web-si-chiede-se-…

Sta succedendo un po’ di tutto ad Amici 21 e di certo non è passata inosservata la lite avvenuta tra LDA ed Elena. I due sarebbero finiti a litigare e lo scontro piuttosto acceso è finito proprio su Witty Tv. Ebbene, anche in settimana la produzione ha continuato a mandare in onda le dinamiche avvenute all’interno del programma, in attesa della puntata che sarà trasmessa come al solito, domenica 9 gennaio. In realtà, però, non è andato in onda il daytime ma tutti gli appassionati hanno utilizzato la piattaforma Witty dove è possibile vedere diversi video relativi ai vari programmi di Maria De Filippi. Ebbene, tutti gli appassionati di Amici, hanno potuto attraverso questa piattaforma, assistere a questa lite tra LDA ed Elena, visto che il video era stato caricato nelle scorse ore.

Amici 21, lite tra LDA e Elena il video finisce su Witty tv

Sembra che già a Capodanno all’interno della casetta ci fosse stata una discussione, sorta per lo più per le pulizie, ma questa volta la discussione sarebbe nata per altro, o almeno così è sembrato a tutti coloro i quali hanno avuto modo di vederla. Tutto sarebbe nato nel momento in cui i conviventi ovvero Serena, Cosmary e Alex avrebbero notato del disordine nelle aree comuni della casa. Sarebbe nata così una discussione piuttosto accesa tra i vari conviventi, ma quello che pare se la sia presa di più è stato proprio LDA il quale ha voluto chiarire il fatto che non vuole assolutamente che passi il messaggio che lui non collabora.

Lite nata per le pulizie, in molti però vedono altro

Per questo motivo, il giovane cantante ha cercato di difendersi contro le accuse che gli erano state mosse, anche se gli altri pare abbiano continuato ad accusarlo dicendo che nelle aree comuni forse è stato piuttosto disattento in quest’ultimo periodo. La discussione poi sarebbe degenerata e ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Elena e LDA che hanno gli stessi turni nelle pulizie. I due avrebbero iniziato a litigare, anche pesantemente, accusandosi reciprocamente. E’ balzato agli occhi di tutti il fatto che purtroppo alla base dei problemi tra i due ci sia la mancanza di comunicazione. In molti pare che abbiano proprio notato ciò, soprattutto i coinquilini secondo i quali è proprio questa mancanza di comunicazione che ha portato i due a fare male i loro lavori di casa.

Accuse reciproche, ma cosa c’è tra i due giovani?

Elena dal canto suo pare abbia detto più volte di aver richiamato LDA e lo stesso avrebbe detto il cantante. Ad un certo punto però, tra i due la situazione sarebbe degenerata e la lite sembra si sia sposata su altro. Elena avrebbe parlato di una mancanza di rispetto da parte del giovane cantante. “Non mi parlare tu di rispetto a me, perchè dovrei uscire le cose da tanto tempo a questa parte”. Queste le parole di LDA, che ha fatto intendere come se ci fosse dell’altro. Insomma, la discussione sarebbe andata avanti per diversi tempo, fino a quando i due sono tornati in casetta e li pare che abbiamo entrambi ammesso le loro mancanze. Insomma, in molti si sono chiesti, dopo aver visto questo video, se effettivamente i due abbiano discusso solo per le pulizie o se sotto sotto ci sia dell’altro. Al momento non ci è dato sapere altro.