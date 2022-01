Amici 21, Raimondo Todaro nella bufera e lui sui social risponde: “questo è …”

E’ finito al centro di una grossa polemica nelle ultime ore il noto insegnante di danza e ballerino Raimondo Todaro a causa di un gesto fatto nel corso della puntata di Amici andata in onda la scorsa domenica 16 gennaio 2022. Un gesto che ha fatto molto discutere e a proposito del quale si è espresso lo stesso Todaro pubblicando un post sui social. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Raimondo Todaro al centro di una grossa polemica

Così come ogni domenica ecco che anche lo scorso 16 gennaio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. All’interno di tale puntata i telespettatori hanno potuto assistere ad una sfida tra due ballerini ovvero Christian e Cristiano. A giudicare la sfida è stato Garrison il quale ha scelto di premiare proprio Christian. Purtroppo il ragazzo sfidato, e quindi Cristiano, ha dovuto abbandonare il talent di Canale 5 ed ecco che è stato proprio in seguito all’eliminazione del giovane ballerino che è nata la polemica.

Il gesto di Todaro

All’eliminazione di Cristiano il maestro Todaro non sembrerebbe aver avuto alcuna reazione. L’insegnante infatti non ha subito esultato ma poco dopo i telespettatori hanno notato un gesto a causa del quale è finito al centro di una grossa polemica. Il ballerino ha portato infatti le braccia in alto e nello stesso momento ha anche fatto una linguaccia. Mentre faceva questo gesto guardava davanti a sé, ma a chi era rivolto? Questa è stata la domanda che molti telespettatori si sono rivolti anche se in realtà non sembrava volesse in alcun modo prendere in giro né il ballerino Cristiano e nemmeno la maestra Celentano.

Il post social del maestro di Amici di Maria De Filippi

Ad intervenire sulla questione per mettere fine ad ogni polemica e soprattutto rispondere alle domande dei telespettatori è stato lo stesso Raimondo Todaro attraverso un post pubblicato sui social. “Questo è il nostro gesto, ce lo facciamo da mesi, appena entriamo in studio, durante le pubblicità, prima e dopo un ballo. Mi hanno detto che sia stato frainteso nell’ultima puntata e mi dispiace”. Sono state queste le parole espresse dal marito della ballerina Francesca Tocca il quale ha poi condiviso anche un video contenente diversi momenti appartenenti a varie puntate di Amici in cui è possibile vedere sia lui che il ballerino Christian fare lo stesso gesto.