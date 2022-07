Amici 22, Anna Pettinelli fatta fuori confessa il retroscena choc: “Ecco con chi ho litigato, non c’è più sopportazione”

Da pochi giorni è stato formato il cast ufficiale dei professori di Amici per la nuova edizione che partirà a settembre. Confermati ancora una volta sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Tra i ritorni, invece, ci sono Arisa ed Emanuel Lo. Fuori dal talent della De Filippi sono Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Proprio quest’ultima ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti del programma e del suo acerrimo nemico Zerbi.

Anna Pettinelli, dopo tre anni consecutivi dietro la cattedra di canto nella scuola di Amici, non sarà più presente nella nuova edizione del talent. I motivi sono molteplici: desiderava tornare a dedicarsi completamente alla Radio e, inoltre, è impegnata come opinionista a La Vita in Diretta su Rai 1. Al suo posto ci sarà la cantante Arisa che ritorna nel programma dopo due anni.

La Pattinelli si è sempre distinta per il suo carattere determinato e talvolta burrascoso. Tanti, infatti, sono stati gli screzi ad Amici col suo nemico Rudy Zerbi. A tal proposito, durante un’intervista del talk di Lorella Cuccarini, Un caffè con, si è sfogata liberamente con la sua collega. “Vuoi chiedermi di Zerbi adesso? No perché la gente mi chiede se è vero che tra me e lui c’è tutto questo litigare e tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Poi lo rispetto perché fa il prof però non c’è nulla da fare.

Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno, siamo agli antipodi.“ I due, infatti, non facevano altro che stuzzicarsi e battibeccare, anche durante le puntate del serale di Amici. Per la Pettinelli, Zerbi era la pecora nera del programma. Un programma che le ha dato tanto, infatti durante il talk della Cuccarini ha espresso anche delle bellissime parole, di estrema stima, nei confronti della padrona di casa, Maria De Filippi.

“Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa lei la vede prima di te. È una finissima psicologa: sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli. È diventata un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile, la chiamerei, direi ‘scusa Maria, tu che faresti?’ È un’opinione di cui terrei grandissimo conto, questa è la forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa… altrimenti non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora Maria?“ Voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News

Amici 22, Anna Pettinelli fatta fuori confessa il retroscena choc: “Ecco con chi ho litigato, non c’è più sopportazione” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.