amici,-aka7even-e-martina-si-sono-lasciati?-l’indizio-arriva-dalla-pettinelli

Aka7even e Martina Miliddi si sono lasciati ad Amici? Sono stati di sicuro la coppia più tormentata di questa edizione, ma a un certo punto è calato il silenzio. Forse la redazione di Maria De Filippi ha deciso di non mandare più in onda le vicende amorose della casetta? In questo modo il pubblico si concentrerebbe sul talento dei ragazzi e non verrebbe condizionato da altro. Questa potrebbe essere un’ipotesi, ma è già da un po’ in realtà che non si parla di Martina e Aka7even ad Amici 2021. Per questo il pubblico ha iniziato a porsi delle domande: stanno ancora insieme? Si sono lasciati? Cosa è successo, quale motivo potrebbe aver portato alla fine? Tutte domande a cui non ci sono risposte certe e sicure, ma non sono mancati degli indizi in queste settimane.

Le ultime news su Aka7even e Martina ufficiali risalgono a un mese fa. Durante Amici Specials su Amazon Prime era stata Maria stessa a parlare dei continui litigi tra i due allievi a causa di Tommaso Stanzani. In effetti poi la coppia ha discusso animatamente. Ma nessun triangolo amoroso, Martina e Tommaso sono molto amici e quindi passavano molto tempo insieme. Poi nulla più, nei daytime non si è più parlato del cantante di Anna Pettinelli e della ballerina di Lorella Cuccarini.

Ma nei primi mesi di Amici 20 la loro storia d’amore è stata raccontata nei dettagli, da quando si sono avvicinati a dicembre passando per la crisi dovuta a Raffaele. Per questo adesso in tanti sono curiosi di sapere come è andata a finire. Certo è che alcuni indizi sembrerebbero parlare chiaro. Oggi Anna Pettinelli ha parlato al telefono con Aka, in crisi per delle barre da scrivere su Una donna per amico. Deve scrivere delle donne, quindi la sua insegnante gli ha suggerito di pensare alla donna più importante per lui. Luca ha risposto che è sua mamma, allora la Pettinelli ha detto che nessuna donna sarà più importante della madre e lui lo sa bene.

“Le donne passano e tu ne sai qualcosa. Ora tu stai soffrendo”, queste le parole della professoressa. Parole sono state interpretate dal popolo dei social come un chiaro indizio: la Pettinelli avrebbe fatto riferimento alla storia finita male con Martina dicendo che lui ne sa qualcosa. Prima di questo indizio ce n’è stato un altro. Durante una crisi profonda di Martina, Aka7even non si è avvicinato a lei per consolarla come invece ha fatto Alessandro, per esempio. Insomma, i segnali portano tutti alla stessa conclusione: è rottura tra Aka7even e Martina di Amici?