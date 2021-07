amici-aka7even,-il-gesto-per-merlo-a-battiti-live:-la-reazione-della-madre

È trascorso quasi un mese dalla morte di Michele Merlo, che ha sconvolto tutti, e Aka7even ha deciso di dedicargli un emozionante momento. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è esibito nella serata di ieri sul palco di Battiti Live. Prendendo la palla al balzo, ha scelto di fare un gesto molto carino, di fronte al pubblico presente e alle telecamere, nei confronti del collega scomparso.

Scendendo nel dettaglio, Luca Marzano – questo il suo vero nome – si è esibito con il brano Mi manchi. Dopo aver cantato, ha fatto la sua dedica speciale: “Mi manchi va a te Miky. Te l’avevo promesso”. Un pensiero, il suo, che ha sta raccogliendo tanta approvazione da parte del pubblico, che ancora piange la scomparsa di Michele.

Mike Bird, conosciuto così nella Scuola più famosa d’Italia, è morto lo scorso 6 giugno a causa di una leucemia fulminante. Tra i primi a dedicare un pensiero al cantante, subito dopo la sua morte, era stato proprio Aka7even. Quest’ultimo aveva fatto sapere che avrebbe continuato a cantare per lui. Ed è proprio perché Michele gli aveva rivelato che avrebbe tanto voluto scrivere lui Mi Manchi che nella serata di ieri ha deciso di fare questa speciale dedica.

In questo suo lungo messaggio, Luca aveva chiesto a Michele di cantare con lui ogni volta che ne avrebbe avuto bisogno. Conclusa la sua performance, ieri sera a Battiti Like, Aka7evene non ha potuto non ricordarsi di Merlo.

La madre di Michele è venuta a conoscenza di questo momento, attraverso una pagina Facebook. Condividendo la dedica sulle Stories di Instagram, la donna ci ha tenuto a ringraziare personalmente e pubblicamente Luca.

“Aka7evene grazieeee”, la frase è accompagnata da due cuori rossi. Un momento emozionante quello che il cantante appena uscito da Amici ha scelto di dedicare a Merlo, che non poteva passare inosservato alla madre Katia.

Come si può immaginare, la sofferenza che stanno provando i genitori è indescrivibile. Qualche giorno fa, il padre si è lasciato andare, parlando dell’immenso dolore che sta condividendo con sua moglie alle pagine di Di Più.

“Lui era il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere”, ha confessato il papà di Mike Bird. Dopo di che, ha anche parlato di Emma Marrone e Maria De Filippi.