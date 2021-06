amici-aka7even,-incredibile-confessione-su-maria-de-filippi-e-non-solo:-“l’ho-capito-solo-ora”

Aka7even, il rapper salito alla ribalta grazie ad ‘Amici’, si lascia andare a una confessione che coinvolge Maria De Filippi e anche altri personaggi: che sorpresa.

L’edizione di ‘Amici 20‘ ha riservato davvero tante emozioni ai telespettatori ed ha favorito l’approdo sulla scena di talenti di cui sentiremo parlare.

Molti i cantanti che si sono messi in luce. I nomi che stanno già scalando le classifiche di questa estate in particolare sono quelli di Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even.

Quest’ultimo si è raccontato nel corso di una lunga intervista a ‘Superguida Tv’, in cui ha descritto la sua esperienza nel talent show, i momenti più belli e più difficili. Non solo del recente percorso, ma anche della sua intera carriera.

Aka7even, i ricordi del passato e un retroscena particolare

Innanzitutto, Aka7even ha voluto ringraziare due persone che nel corso di ‘Amici’ gli sono state molto vicine. Si tratta di Maria De Filippi e della maestra Anna Pettinelli.

Ecco le sue dichiarazioni piene d’affetto verso la conduttrice:

Sono molto grato a Maria. E’ stata una sorta di mamma, insieme alla Pettinelli. Quando ero giù di morale salivo su e mi sfogavo con lei. Mi ha aiutato molto, le sue parole mettono davvero di buon umore.

Come detto, il giovane cantante è tornato anche su eventi del passato. E ha parlato di quando, a 16 anni, aveva provato ad entrare ad ‘X Factor’, ma aveva ricevuto un ‘no’ da Fedez.

Nei confronti del giudice e rapper, Aka7even non serba rancore, anzi spiega di aver capito come mai le cose sono andate in un certo modo:

Non ho mai provato risentimento per quella eliminazione. Ne ho parlato spesso con mio padre, ma io sono stato poi contento di essere uscito ai Bootcamp. Ero ancora acerbo, sono sicuro che se avessi proseguito in quel momento mi sarei bruciato dopo poco tempo.

