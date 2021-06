amici,-aka7even-parla-dei-momenti-bui-in-casetta:-“stavo-male,-in-caduta-libera”

Per tanti è il vincitore morale della 20esima edizione, ma di sicuro è tra i protagonisti indiscussi: Aka7even di Amici 20 è amatissimo dopo il programma. Nel talent show è riuscito a conquistare il pubblico con la sua musica e non solo. Grazie alla sua sensibilità e alla sua simpatia, Aka7even è uscito comunque vincitore dalla sua esperienza di Amici. Non avrà portato a casa dei premi in finale, ma l’affetto del pubblico sì e ancora oggi sono in tanti a dimostrarglielo ogni giorno. Per la gioia dei suoi fan, Ritratti Di Note ha intervistato il cantante.

Luca Marzano, questo il suo vero nome, ha detto di stare bene dopo Amici e di essere sempre in viaggio e sempre al lavoro. Per lui è tutto bellissimo, Amici lo ha reso più maturo rispetto a prima non solo dal punto di vista artistico ma anche personale. Anche nel suo modo di approcciare alla musica è cambiato qualcosa: oggi sente di essere più professionale, sia nella scrittura sia nella produzione e nei suoni. Quando gli hanno chiesto di Anna Pettinelli, Aka7even ha svelato di aver vissuto momenti difficili ad Amici.

Gli hanno domandato quale è stato il consiglio più prezioso della sua insegnante. Sebbene ci siano stati scontri tra i due, è nato un rapporto bellissimo e molto complice. Aka7even ha raccontato che Anna è stata fondamentale in un suo periodo di buio: “Di sicuro quello di “Non mollare” nel momento in cui ero in difficoltà nel programma; ero in caduta libera e stavo male psicologicamente”. Questo è stato il consiglio più importante, avergli ricordato di avere un grande dono e di non dover mollare proprio in quel momento.

Probabilmente Aka si è riferito alle prime settimane del Serale, in cui non riusciva a venire fuori al meglio. Non ha specificato il motivo di questo suo stato d’animo, ma è possibile sia stato causato dalla fine della relazione con Martina Miliddi. D’altronde proprio la Pettinelli disse che Aka stava soffrendo per una donna. In quel periodo difficile è nata anche la canzone Black:

“L’ispirazione per comporre questo pezzo è nata da uno stato d’animo molto cupo, in un periodo in cui mi trovavo in difficoltà all’interno della casetta, e l’unico sfogo era scrivere o conversare con qualcuno. Nel momento in cui ho iniziato a scrivere, è nata Black”

Molto probabilmente i due momenti di cui ha parlato fanno parte dello stesso periodo difficile di Aka7even ad Amici. Infine, ha detto di aver stretto un rapporto bellissimo in particolare con Tancredi, Alessandro e Deddy e che continuano a frequentarsi dopo il programma.