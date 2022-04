amici,-alessandra-celentano-esagera-con-raimondo-todaro-e-lui-“stai-calma”

Una nuova puntata del serale di Amici è andata in onda nella serata di ieri, sabato 2 aprile 2022. I telespettatori nel corso di tale appuntamento hanno avuto modo di assistere ancora una volta a vari scontri tra gli insegnanti, e nel caso specifico tra i due insegnanti di danza Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Ma, per quale motivo?

Nuovo scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

La terza puntata del serale di Amici è stata trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri. Proprio all’inizio della puntata Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, che in altre occasioni hanno duramente litigato, sembravano andare d’accordo. Nel corso della puntata però tale quiete apparente è stata turbata ed infatti poco dopo tra i due è nata una nuova discussione. Nello specifico la discussione tra i due insegnanti di danza è iniziata dopo che Todaro ha evidenziato come la Celentano anche quando sbaglia non riesce mai ad ammetterlo. E proprio per tale motivo Todaro ha consigliato alla collega di mettersi un po’ in discussione. A tali parole però la maestra Celentano non è rimasta in silenzio ma ha replicato affermando “Io alla mia età non devo più mettermi in discussione, tu che sei un ragazzino sì”.

Raimondo Todaro furioso per le parole della collega

Raimondo Todaro non ha per nulla accettato le parole espresse da Alessandra Celentano, e a queste ha risposto in maniera piuttosto dura affermando “Ragazzino? Io ho fatto 30 anni di carriera. Stai calma”.Raimondo Todaro ha poi proseguito rivolgendosi sempre ad Alessandra Celentano e affermando che molti di coloro che in passato lei ha criticato sostenendo che non avrebbero fatto i ballerini ecco che invece oggi sono dei professionisti proprio ad Amici. Tra i nomi fatti da Todaro ad esempio quelli di Angelo e Umberto Gaudino.“C’è gente che per te doveva lavorare in campagna e ora fa il professionista qua”, queste di preciso le parole del marito di Francesca Tocca.

La rivelazione di Alessandra Celentano: “Voglio vincere”

La discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si è fatta ancora più dura in seguito all’esibizione di Michele. Nello specifico sembrerebbe essere stata montata una coreografia quasi totalmente di danza classica su una musica moderna. Per la Celentano però non vi era nulla di classico sostenendo che fosse tutto moderno e nonostante sia Raimondo Todaro sia Maria De Filippi abbiano provato a farle cambiare idea ecco che la maestra è rimasta ferma nel suo pensiero. Ai due la Celentano si è rivolta affermando “Siete ignoranti. Acculturatevi sennò fate brutta figura” e ha poi concluso “Voglio vincere. Io lo dico, non sono equa per niente”.