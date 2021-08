Amici, Bomba a sorpresa. Arisa fuori dal cast. Litigio choc con Maria de Filippi, Ecco cos’è successo, Fan distrutti

Quest’anno Amici partirà in anticipo rispetto agli scorsi anni, con l’inizio fissato per settembre. Maria De Filippi, a sorpresa, sta pensando ad una vera rivoluzione per quello che riguarda i professori. Secondo le indiscrezioni, Arisa potrebbe non essere riconfermata, mentre ci sarebbe una new entry nel cast!

Amici 21 sta per iniziare. A differenza di quanto avvenuto negli scorsi anni, quando il talent condotto da Maria De Filippi prendeva il via ad autunno inoltrato, questa stagione comincerà con tutta probabilità sabato 18 settembre, quando verranno presentati al pubblico i nuovi allievi della scuola.

A sorpresa, però, sembra che ci saranno dei cambiamenti molto importanti per quello che riguarda il cast. Non è certa, infatti, la riconferma di tutti i professori e, anzi, potrebbe esserci un’esclusione inaspettata: Arisa sarà esclusa dal banco dei coach? La cantante, secondo alcune indiscrezioni, aveva anche rinunciato ad una sostanziosa proposta da parte del reality Pekin Express, che andrà in onda su Sky, per continuare la sua esperienza ad Amici, ma ora la sua presenza non sarebbe più certa.

Arriva Raimondo Todaro nel talent di Maria de Filippi?

Secondo quanto trapelato, la trattativa tra Arisa e Mediaset per tornare ad Amici sarebbe stata caratterizzata da un lungo tira e molla che, alla fine, avrebbe portato ad un nulla di fatto. A sostituire Arisa come coach di canto sarà proprio la sua compagna di “squadra” Lorella Cuccarini, con cui aveva formato un team davvero eccentrico. La Cuccarini passerà dal ballo al canto, lasciando il posto ad un nuovo coach.

Tra i professori di ballo, infatti, dovrebbe esserci una new entry: si tratta di Raimondo Todaro, il ballerino che ha annunciato che non sarà più uno dei professionisti di Ballando con Le Stelle, dando vita anche a un botta e risposta molto acceso con Milly Carlucci. Come già anticipato lo scorso anno, quando Todaro era stato giudice speciale di una prova di Amici, il ballerino potrebbe tentare una nuova esperienza come coach.

Si prospetta, quindi, una vera e propria rivoluzione tra i coach del talent: novità interessanti che, sicuramente, il pubblico aspetterà con trepidazione! E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi