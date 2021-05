amici,-bomba-su-giulia-stabile-“si-dice-che…”

Da alcuni giorni ormai si è concluso il programma, uno tra i più amati di sempre ovvero il talent Amici di Maria De Filippi. L’edizione di quest’anno è stata vinta da Giulia Stabile, ovvero la ballerina che all’interno della scuola più famosa d’Italia sembra aver trovato anche l’amore.

Giulia Stabile vince il programma e trova l’amore ad Amici

Ebbene sì, Giulia all’interno della scuola più spiata d’Italia ed anche la più ambita si è fidanzata con il cantante Sangiovanni anche lui arrivato in finale e ad un soffio dalla vittoria. La ballerina sembra che in questi giorni stia facendo ancora parlare di sé. È stata Infatti lanciata una indiscrezione secondo la quale Giulia sarebbe pronta ad entrare a far parte del corpo di ballo di Amici come professionista. A commentare questa indiscrezione è stata Veronica Peparini ovvero una delle professoresse di ballo della scuola. Quest’ultima è stata ospite a casa Chi, il programma di Alfonso Signorini e sembra che abbia voluto commentare la notizia, cercando di non dare però troppi dettagli al riguardo.

Giulia nuova ballerina professionista di Amici?

“Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”. Sono state queste nello specifico le parole riferite da Veronica Peparini la quale ha voluto così lasciare qualche alone di mistero su questa vicenda. In realtà però Giulia è stata una delle allieve più importanti di questa edizione 2021 del Talent e Veronica ha voluto dire davanti a tutti di sentirsi molto vicina a lei.

Il commento di Veronica Peparini “Anche io quando ho iniziato….”

In realtà, durante questi mesi Giulia si è tanto aperta all’interno del programma parlando anche delle sue fragilità, delle sue insicurezze e anche di qualche evento passato legato alla sua adolescenza.. “Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada” . Questo quanto dichiarato ancora dalla Peparini nel corso della sua ospitata a Casa chi, sottolineando ancora di essersi trovata in alcune occasioni in situazioni poco piacevoli. “Anche io mi sono ritrovata in situazioni non piacevoli. Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo”. Questo ancora quanto dichiarato dalla professoressa di ballo.