amici,-casting-nuova-edizione:-come-fare-per-iscriversi

La nuova stagione del talent di Canale 5, Amici, condotto da Maria De Filippi, sta per prendere il via. Ecco come partecipare ai casting del programma.

Entrare nel prestigioso talent della tv

La scorsa edizione, la ventesima, si è appena conclusa, con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Eppure, in casa Mediaset, si pensa già alla prossima edizione di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. I numeri del Serale di questa stagione sono stati incredibili, con uno media share che ha sfiorato il 30%. Il talent di Canale 5 è diventato un vero e proprio cult, una grandissima occasione per tutti i giovani che sperano di iniziare una carriera nel mondo del canto o della danza. I casting, come di consueto, si svolgeranno a Roma e, come l’anno scorso per effetto dei protocolli anti-Covid, saranno suddivisi in più giornate. Ma è già possibile candidarsi per l’edizione 2021-2022, che partirà il prossimo autunno.

Per candidarsi ai casting è necessario visitare il sito di WittyTv, di proprietà della casa di produzione Fascino PGT, produttrice del talent Amici. Bisognerà compilare un breve questionario e inoltrare la domanda. Al momento non sono state ufficializzate le date dei casting, i quali, però, di norma si svolgono in estate. Ai prossimi casting parteciperà anche Saturno, giovane cantante toscano, conosciuto dal pubblico per la sua hit Jordan. Saturno riproverà ad accedere al talent dopo la bocciatura dell’anno scorso.

Alcuni talenti fuoriusciti da Amici

Negli anni il talent di Canale 5 è stata una vera e propria fucina di talenti. Alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale e della danza nostrani hanno ottenuto visibilità proprio nel programma. Qualche esempio? La categoria cantanti, sin dall’inizio del talent, ha sfornato alcuni grandi nomi. Come Marco Carta, vincitore della settima edizione, oppure Alessandra Amoroso, vincitrice della stagione successiva. Senza dimenticare Emma Marrone, vincitrice della nona edizione, e i The Kolors, vincitore della tredicesima edizione.

Tra i ballerini, possiamo citare Stefano De Martino, Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione. Ma non sempre è necessario salire sul podio più alto: Elodie e Annalisa, ad esempio sono arrivate seconde rispettivamente nelle edizioni quindicesima e decima.