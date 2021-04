Samuele fidanzata Amici – Solonotizie24

Samuele Barbetta in questi ultimi giorni si torva nel mirino dell’attenzione mediatica per diversi motivi che lo riguardano da vicino, oltre che essere l’unico ballerino che Maria De Filippi ha graziato dalla punizione inflitta dalla conduttrice a causa del ritardo della classe di ballo alla gara. Il giovane artista, però, sta attraversando un momento delicato in campo sentimentale… e quindi con la fidanza Claudia: ma cosa conosciamo di lei?

Ebbene sì, Samuele Barbetta non sta attraversando un momento eccellente dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi e questo non gli sta permettendo di concentrarsi come vorrebbe e dovrebbe sugli studi che sta seguendo nel talent show. Quanto successo ha anche destato la preoccupazione della maestra Veronica Peparini che ha chiesto di poter incontrare il ragazzo e capire cosa lo stesse turbando.

Quanto detto, inevitabilmente, ha fatto in modo che i riflettori venissero puntati proprio su Claudia.

Samuele in crisi ad Amici

Durante il percorso fatto ad Amici Samuele ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo, anche se tutti gli alunni nel tempo hanno espresso il loro malessere riguardante la lontananza dagli affetti cari, così come nel caso appunto del ballerino.

Non a caso, a tenere banco nel mondo del web troviamo la crisi che attualmente sta affrontando Samuele Barbetta nel rapporto di coppia con la fidanzata Claudia: “Quando si tratta di lei non riesco a parlare. Con quella telefonata lì mi è mancato il suo supporto – ha spiegato alla maestra Pepearini -. Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me”.

Chi è Claudia, fidanzata di Samuele Barbetta?

Ad aver conquistato il cuore di Samuel Barbetta prima che entrasse nella scuola di Amici è stata la giovanissima Claudia, anche lei con la passione per la danza come dimostrato anche dalle varie foto e video condivise nella pagina Instagram che conta oltre 10mila follower.

Dell’artista sentimentalmente legata a Samuele Barbetta si conosce ben poco, se non ciò che questa racconta nella sua pagina social. Inoltre, come riportato da DiLei Claudia circa la sua relazione aveva dichiarato: “A me Samuele manca molto. Non lo so, in realtà penso che tutti i problemi nella mia testa e sicuramente perché mi manca. E sto male più facilmente. Mi manca tantissimo parlare con lui dopo essere stati al cinema, stare abbracciati anche in silenzio”.