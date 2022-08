amici,-clamoroso:-nunzio-e-cosmary-stanno-insieme?-la-dura-reazione-di-alex

Cosmary e Nunzio sono fidanzati? Indiscrezioni e avvistamenti

Sembrano ormai lontani i tempi in cui Alex e Cosmary, ex allievi dell’ultima edizione di Amici, facevano sognare i fan con la loro storia d’amore. Eppure si tratta solo di qualche mese fa visto che, non appena finito il programma, i due sembravano inseparabili e più innamorati che mai. Poi qualcosa si è rotto e così era stata annunciata la rottura definitiva. Adesso, stando a diverse indiscrezioni che circolano sul web, la ballerina farebbe coppia con un altro ex allievo della stessa edizione. Si tratta di Nunzio Stancampiano, ballerino di latino americano ed ex allievo di Raimondo Todaro. I due sono stati avvistati insieme a Taormina e Giardini Naxos, in Sicilia, terra di Nunzio. Già durante le puntate di Battiti Live, dove i due hanno fatto parte del corpo di ballo, in molti avevano notato un legame speciale durante le loro esibizioni.

Alex reagisce al gossip tra i due ex allievi di Amici: il gesto social che non è passato inosservato

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata il cantante sui social pubblica esclusivamente contenuti inerenti il suo lavoro e la sua musica. Tuttavia dopo la fine della relazione con Cosmary e le voci che vedrebbero quest’ultima legata a Nunzio c’è un dettaglio che salta subito all’occhio. Ebbene su Instagram Alex non segue più né Cosmary né Nunzio, mentre questi ultimi due continuano a seguire il cantante. Che sia un chiaro gesto di disapprovazione verso il gossip sempre più insistente intorno ai due ballerini?

Cosmary replica alle voci sulla sua vita sentimentale

Dopo tutte le voci che stanno circolando sul suo conto la ballerina ha deciso di rispondere attraverso il suo profilo Twitter.

“Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto”

inizia così il lungo sfogo dell’ex fidanzata di Alex che si descrive come trasparente. A tal proposito Cosmary spiega quanto quest’ultimo aspetto sia un pregio ma anche un difetto in quanto non riesce ad essere furba e a far vedere le cose in modo conveniente. Infine la ballerina, che non conferma né smentisce le voci su Nunzio, scrive che spera di essere seguita per il suo lavoro “e non per le questioni private sentimentali”.

L’articolo Amici, clamoroso: Nunzio e Cosmary stanno insieme? La dura reazione di Alex sembra essere il primo su LaNostraTv.