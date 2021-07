Amici, come è cambiata l’ex cantante: la FOTO che lascia tutti a bocca aperta

È stata un delle cantanti in gara nella quinta edizione del programma di Canale 5.

Amici è un talent televisivo, trasmesso da Mediaset dal 2001, ideato dalla stessa conduttrice Maria De Filippi. Viene trasmesso in daytime e in prima serata su Canale 5 da Settembre del 2002.

Con 20 edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana.

Amici 5, riconoscete la concorrente? (Screenshot Youtube)

Inizialmente la trasmissione si chiamava Saranno Famosi, con il tempo il nome è cambiato in Amici di Maria De Filippi fino attuale, Amici. Sono molti i talenti che hanno partecipato alla trasmissione, vinta nella sua ultima edizione dalla ballerina Giulia Stabile.

Vi ricordate chi è l’artista in foto? Ha partecipato alla quinta edizione del talent.

Alcuni artisti hanno proseguito con successo la carriera iniziata nel programma, mentre altri sono finiti nel dimenticatoio televisivo, cambiando talvolta professione. Non è il caso in questione, infatti la cantante insegue ancora il suo sogno, vi ricordate chi è?

Si tratta di Rita Comisi. La cantante ha partecipato alla quinta edizione di Amici, riuscendo ad arrivare in finale, quindici anni fa. Il programma era molto diverso, infatti comprendeva anche alcune categoria come la recitazione, successivamente escluse dalla trasmissione.

La cantante sembra ancora in splendida forma artistica, dai video pubblicati sul suo profilo Instagram, sono visibili alcune recenti performance, dove la Comisi mostra tutta la sua potenza e il suo talento canoro.

Memorabile la sua esibizione a All together Now dove ha fatto impazzire il pubblico presente in studio e anche quello a casa.

Nonostante gli anni trascorsi l’artista è sempre molto bella, come se il tempo non fosse passato. Proseguendo la carriera che ha scelto di intraprendere ben 15 anni prima, quando si è iscritta al talent show di Maria De Filippi.

Chissà quali altre sorprese riserverà il futuro a Rita Comisi che in questi anni è anche diventata mamma. Non ci resta che attendere novità dall’artista.