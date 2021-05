Ex allieva della scuola d’Amici Tish è stata una delle cantanti che più ha dimostrato il suo talento nel programma di Maria de Filippi. Personaggio originale e voce destinata al successo Tish è stata molto apprezzata durante la sua permanenza ad Amici dove secondo alcuni rumors avrebbe avuto anche un flirt con Alberto D’Urso. Attualmente sotto contratto con la Sony l’ex allieva d‘Amici è al lavoro per promuovere il suo nuovo debutto musicale, dopo il talent e la pandemia che ha arrestato i suoi progetti musicali Tish è pronta a tornare a cantare.

tish-solonotizie24

Amici, Tish nuova musica e nuovo look

Nonostante il silenzio di questi mesi dove molti dei lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo hanno dovuto fare i conti con una battuta d’arresto decisamente violenta Tish ha continuato a lavorare in sala registrazione e a quanto pare è pronta per far conoscere il suo nuovo album. Dal suo account Instagram arrivano anche notizie del lavoro svolto: “Hey ciao a tutti, ecco il riassunto della settimana a Milano ✨

Sono felice di dirvi che siamo vicini, che manca poco per far uscire musica nuova e gli spoiler li trovate direttamente nelle foto successive. Poi le canzoni saranno tutte vostre.💘.”

La ragazza dal look originale vista e conosciuta ad Amici è cresciuta e anche cambiata fisicamente. Look diverso, ma sempre unico Tish non ha più i capelli rossi, ma soprattutto ha perso quell’aria sopra le righe decisamente molto teenager. Oggi appare come una donna più consapevole, pronta a battersi per raggiungere i suoi obiettivi e spesso si presta a shooting fotografici dove rivela la sua personalità ben definita. Tish è sicuramente diversa dal suo debutto ad Amici oggi sembra molto più sicura di sè anche se ogni tanto ricorda con nostalgia com’era: “…non so voi ma a me viene da piangere.”

Tish fonte Instagram

Tish, cantante di talento destinata al successo

Ad Amici Tish ha dimostrato d’aver talento, il suo modo originale di cantare ha incantato gli addetti ai lavori e anche il pubblico. L’ex allieva ha ancora oggi, che è lontana dalle scene da qualche mese, un ascendente particolare sui suoi fans che continuano a seguirla fedele sui social in attesa di un suo imminente debutto.

Durante il talent di Maria de Filippi Tish non ha solo dimostrato esperienza e anche competenze musicali, oltre ad un modo di cantare ben distinto si è anche messa in discussione come autrice, ruolo in cui ha dimostrato d’essere molto brava.