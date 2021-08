Amici, Daddy nella bufera, attaccato sui social scrive “Cosa vi è successo …”

Lo abbiamo conosciuto la scorsa stagione ad Amici di Maria De Filippi ed il giovane continua ad avere un grande successo anche una volta uscito dalla scuola più ambita d’Italia. Stiamo parlando del cantante Daddy, il quale pare che in questi ultimi giorni sia finito al centro di una polemica o meglio sia stato in qualche modo attaccato dai cosiddetti leoni da tastiera. La situazione pare che sia stata parecchio pesante tanto che il noto cantante ha fatto sapere di aver preso dei provvedimenti. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Amici, Daddy insultato pesantemente sui social

Ebbene, torniamo a parlare quindi di uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ovvero il giovane cantante Daddy. Quest’ultimo sembra che si sia lasciato andare ad uno sfogo sui social network, dopo avere ricevuto tutto una serie di insulti dai cosiddetti leoni da tastiera. Il giovane cantante è stato così parecchio insultato, tanto che ha voluto rendere tutti partecipi di questo pubblicando sulla sua pagina Instagram anche lo screen di diverse chat tutte piene di insulti. Pare che gran parte di questi insulti siano arrivati da una stessa persona, anche a distanza di alcuni giorni.

Il giovane cantante preso di mira da un hater

Sembrerebbe quindi che la persona in questione avesse come una sorta di ossessione nei confronti del giovane cantante di Amici. Nello specifico, quest’ultimo sarebbe stato additato come schifoso e poi anche come “grande figlio di …”. Poi qualche giorno dopo, lo stesso haters sarebbe tornato all’attacco scrivendo ancora delle cattiverie al giovane ex allievo di amici. “Stonato come una campana”, “patetico e imbarazzante”. Questi gli insulti arrivati da parte dell’hater, il quale sembra aver culminato l’odio con questa frase “Spero che schiatti il prima possibile”.

Lo sfogo del noto cantante

A quel punto, dopo aver sicuramente esagerato il giovane cantante ex allievo di Amici ha pubblicato lo screen di tutti questi insulti che è stato poi eliminato però dalla piattaforma perché piena di odio. “Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo , curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica!”. Questo lo sfogo di Daddy che è stato anche insultato su Instagram e segnalato per i vari messaggi di odio.