Amici, Deddy è disperato | Le lacrime inconsolabili del cantante | Cosa gli è successo

Nel corso del noto talent ‘Amici’, non mancano i colpi di scena. Ecco cos’è successo tra Rudy Zerbi e l’allievo Deddy.

La finale del Serale di ‘Amici di Maria De Filippi‘ si avvicina sempre di più e, com’è giusto che sia, crescono anche le ansie e le tensioni soprattutto tra gli allievi. Chi si aggiudicherà il premio finale? Ancora non lo si può sapere, ma quel che è certo è che la Scuola d’Arte più seguita del piccolo schermo è colma di talenti imparagonabili. Dunque, la decisione finale sarà difficilissima da prendere. Intanto però, i concorrenti continuano a prendersi le ‘sgridate‘ dai loro insegnanti. Questo è quello che è accaduto a Deddy.

Rudy Zerbi sgrida Deddy: lui la prende malissimo

Nel corso del programma, l’insegnante di canto Rudy Zerbi ha sgridato il suo allievo Deddy. Secondo il coach, il ragazzo si sentirebbe infatti ‘arrivato‘ e sarebbe quasi certo della vittoria. Ha avuto così inizio una discussione tra i due.

Il cantante non ha infatti iniziato ad approfondire i pezzi che dovrebbe portare in studio durante la semifinale, la quale sarà registrata tra pochi giorni. Rudy non ci ha così pensato due volte a sgridare il giovane, non ascoltando le sue giustificazioni. “Io pretendo impegno“, gli ha detto Zerbi.

Quest’ultimo ha inoltre ribadito che l’allievo avrebbe dovuto chiedere come mai non ci fossero pezzi da studiare. “Se ancora una volta metti in discussione quello che sto dicendo è grave“, ha continuato poi, “Questo non è impegno, te la sei presa comoda“. All’interno della faida, è poi intervenuta anche una persona della produzione, rivelando che Deddy aveva solamente confuso i giorni.

L’insegnante non si è però fermato e ha continuato ad urlare contro il ragazzo che, ad un certo punto, è scoppiato a piangere. “Pensi che non vorrei meritarmi la finale?“, ha risposto Deddy, “Perché me la sarei dovuta prendere comoda?“. Il cantante ha ribadito quanto ci tenga alla finale, dato che potrebbe essere per lui una possibilità e un modo per dimostrare quello che sa fare a coloro che invece ritenevano il contrario. “Per quale motivo avrei dovuto non portarmi avanti con il lavoro?“, ha chiesto infine.

“Forse non ti importa veramente“, ha continuato Rudy Zerbi, ricordandogli anche di aver confuso i giorni e ribadendo che, secondo la sua opinione, a Deddy non interessa davvero della finale dato che ha la testa confusa e si sente ‘arrivato‘.

“Io mi vedo ancora un barbiere e non un cantante“, ha affermato Deddy, “Ho mai detto di essere una star di Hollywood?“. Il ragazzo si è poi scusato di aver confuso i giorni, ma ha smentito l’opinione dell’insegnante: “Dire che mi sento qualcuno e che non voglio la finale, proprio no“.