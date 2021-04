Amici: Deddy non si trattiene | Il gesto inaspettato VIDEO

Deddy, cantante di questa edizione di Amici, sta continuando la sua corsa per la vittoria ma ultimamente sta soffrendo molto per l’eliminazione della fidanzata e ballerina, Rosa Di Grazia. Nel daytime pomeridiano, andato in onda martedì 14 aprile su Italia 1, non è riuscito a trattenere la commozione per un gesto completamente inaspettato. Ecco che cosa è successo

Deddy è uno dei volti più famosi di Amici di Maria De Filippi di quest’anno. Il suo talento ha conquistato da subito milioni di fan in tutta Italia e anche la sua storia d’amore con la ballerina Rosa Di Grazia ha fatto sognare e continua a farlo, anche se la giovanissima è stata eliminata al ballottaggio proprio dal cantante.

Non è la prima volta che l’ex barbiere riceve dei regali totalmente inattesi. Infatti qualche settimana fa aveva talmente colpito una famiglia di telespettatori da regalargli il loro pianoforte, per consentirgli così di continuare a studiare e non smettere mai un secondo di credere nel suo sogno. Il dono è stato accolto con immensa gratitudine dall’allievo, che non è riuscito a trattenere le lacrime e non ha potuto far altro che ringrazia la signora Grazia e suo marito per l’immensa generosità.

Nel daytime pomeridiano, andato in onda martedì 14 aprile su Italia 1, Deddy è stato protagonista di un altro bellissimo gesto. Curiosi di sapere da parte di chi?

Deddy e il gesto inaspettato

In casetta è arrivato un pacchetto rosso indirizzato proprio al cantante, che tra lo stupore e la commozione, non ha potuto che cominciare a domandarsi da chi fosse spedito. Il primo nome uscito dalle sue labbra è stato proprio quello di Rosa, fidanzata ed ex concorrente del talent, appartenente alla squadra Lorella Cuccarini-Arisa.

Ovviamente ci aveva azzeccato ma solo in parte. Infatti nella scatolina rossa il ragazzo ha trovato una bellissima lettera scritta da Giulia, una fan della coppia. La ballerina, che l’ha ricevuto precedentemente, ha voluto inviarla a sua volta al ragazzo per dimostrargli tutto il supporto che ricevono anche dall’esterno. Ma non è tutto, dato che oltre alle bellissime parole, sia della fan che della fidanzata, al suo interno c’era anche un ciondolo a forma di cuore a metà.

Deddy non è riuscito a trattenere l’emozione e la mancanza per Rosa si è fatta sentire ancora di più, confessando addirittura a Martina Miliddi e Giulia Stabile: “Con lei sarebbe stato tutto più facile”.

