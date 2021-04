amici-di-maria-de-filippi,-tommaso-stanzani-torna-come-professionista?

Non è stato un addio, ma un arrivederci: Tommaso Stanzani tornerà ad Amici come ballerino professionista? La sua eliminazione ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi, il pubblico era, ed è, interamente schierato dalla sua parte. Tommaso è uscito troppo presto, questa è opinione più o meno di tutti. Al pubblico non è ancora andato giù il fatto di vederlo uscire nella terza puntata del Serale quando invece è considerato tra i migliori danzatori di questa edizione. Ma le sorprese non mancano di certo dopo la sua uscita. L’ex pattinatore è riuscito a conquistare tutti, fuori e dentro la scuola, non solo a suon di passi di danza, ma anche di sorrisi e gentilezza.

Tommaso Stanzani ha imparato molto grazie ad Amici, ma soprattutto è riuscito a convincere i suoi genitori che la danza è il suo futuro. Il suo addio ai pattini è stato doloroso per i suoi, ma adesso anche mamma e papà Stanzani fanno il tifo per lui. Nella 20esima edizione Tommaso ha lasciato il segno non solo come ballerino, ma anche come persona, costruendo importanti rapporti di amicizia. Ha mostrato insomma anche il suo talento umano oltre che artistico. Per questo è rimasto nei cuori di tutti e per questo la notizia di oggi verrà accolta con enorme entusiasmo dal pubblico di Amici.

Non è una notizia ufficiale, ma si tratta invece di un’indiscrezione lanciata dal settimanale Vero: Tommaso Stanzani tornerà ad Amici? Per lui dovrebbe essere già pronto “un posto nel cast della prossima edizione”. Nel rumor non sono stati aggiunti ulteriori dettagli, quindi non è chiaro se tornerà come professionista o in altre vesti. La redazione di Amici saprebbe di sicuro come valorizzare Tommaso, anche con altri ruoli. Già il fatto di rivederlo dopo un’eliminazione considerata ingiusta vorrebbe dire molto per il pubblico del talent show.

Ovviamente in tanti sognano di rivedere Tommaso Stanzani ballerino professionista ad Amici, ma per lui è arrivata anche un’altra proposta allettante. Lui stesso è consapevole di dover studiare ancora molto, per questo il coreografo Michele Merola, dopo essersi consultato con Maria De Filippi, gli ha offerto una borsa di studio per un corso di danza esclusivo. Gli ha spiegato, intervenendo a Verissimo, che in un anno di tempo Tommaso sarebbe pronto per il mondo dei professionisti. Per lui sarebbe una grande occasione, ma se fosse confermato il ritorno nella prossima edizione di Amici allora potrebbe ritrovarsi a fare una scelta. A meno che non riesca a conciliare i due impegni e portarli avanti entrambi, è chiaro.