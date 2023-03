Amici di Maria De Filippi, tra i nuovi giudici del serale anche il calabrese Giofrè

Giuseppe Giofrè è uno dei tre giudici della fase serale di Amici di Maria De Filippi in partenza sabato 18 marzo su Canale 5. Accanto al ballerino, sulle poltrone di giudici del programma, chiamati a decidere le sorti dei ragazzi in sfida tra loro, ci saranno Michele Bravi, cantante uscito da X Factor, e Cristiano Malgioglio, abituato al ruolo di giudice a Tale e Quale Show su Rai 1. Nato a Gioia Tauro nel 1993, grazie alla vittoria da Amici conquistò una borsa di studio alla Millennium Dance di Los Angeles accrescendo le proprie conoscenze nel mondo della danza. Ha avuto anche una parentesi come cantante pubblicando nel 2013 l’album Call on Me.

La carriera

In tv, dopo Amici, è stato nel corpo di ballo dell’edizione del 2013 di X Factor UK, nel 2019 era in Dancing with the Stars versione americana di Ballando con le stelle, oltre che è tornato nel 2020 nel corpo di ballo di Amici. Come riporta gazzetta.it, ha partecipato al film Cinderella di Prime Video in cui era, ovviamente, uno dei ballerini. Inoltre è stato anche nel corpo di ballo dei NRJ Music Awards nel 2013. Nel corso della sua carriera, Giofrè è stato nel corpo di ballo diTaylor Swift nel 2015, di Britney Spears nel 2018 e di Jennifer Lopez nel suo It’s My Party Tour. Inoltre ha lavorato con Pitbull, Ricky Martin, Nick Jonas, Selena Gomez, Ariana Grande, Justin Timberlake e molti altri ancora.

