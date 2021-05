Amici, Ecco Che Fine Hanno Fatto I Vincitori Dal 2001 A Oggi: Uno è Scomparso, Altri Sono Stati Abbandonati

Ecco i nomi e i volti dei trionfatori di Amici. Quest’anno il talent show di Canale 5 arriva al suo ventennale, ed l’edizione 2021 l’ha vinta Giulia Stabile. La storia di Amici l’hanno fatta loro: 21 vincitori totali fra il circuito di canto e di ballo. Molti di loro ancora sulla cresta dell’onda, altri ritirati dalla tv o più semplicemente dedicati totalmente alla loro passione per la musica e la danza senza per forza seguire le orme del piccolo schermo.

Dennis Fantina, ad esempio, primo vincitore del talent show (allora chiamato Saranno Famosi e non Amici) ha provato un rilancio della sua carriera per due volte e in due trasmissioni diverse: The voice of Italy ben 6 anni fa e ad All together now 4 anni dopo, nel 2019. Recentemente ha pubblicato una foto sui suoi profili social dove lo ritroviamo in uno studio di registrazione, dunque qualcosa bolle in pentola.

LEGGI ANCHE—> Amici 2021, Vince Giulia ma spunta il retroscena incredibile: “Ecco chi l’ha fatta arrivare prima e perché” Sorte diversa per Giulia Ottonello che, nonostante alcune ospitate a Buona Domenica nel 2003, ha proseguito sulla strada del teatro. Non ha mai mollato la presa sulla musica tenendo un fil rouge importante. Nel 2018 scrisse sul suo instagram: “Quando ti rendi conto di aver vinto Amici nell’epoca sbagliata ma continui a sorridere perché The Show Must Go On… poi però ti ricordi che tu almeno sai cantare” tant’è che nel corso degli anni ha partecipato a vari videoclip musicali e nel 2012 ha pubblicato il suo primo album: I Miei Colori.

Il ballerino Leon Cino, dopo una serie di edizioni tra i professionisti di Amici, ha aperto una sua scuola di danza, segno che dall’esperienza ne è maturato un passo importante nella sua professione. Anche Antonino Spadaccino è meno in vista televisivamente, ma sappiate che ha continuato a lavorare e a pubblicare album sino al 2016. Esattamente 12 anni fa ha partecipato ad Amici – La sfida dei talenti e nel marzo 2011 ha vinto il concorso Io Ci Sono indetto da Amici, come premio gli è stata data possibilità di realizzare un album di inediti prodotto dalla casa discografica Non Ho L’età di Mara Maionchi.

LEGGI ANCHE—> Bufera ad Amici, Anbeta confessa tutto dopo anni: “Maria mi umiliò, ecco cosa successe dietro le quinte. Litigio incredibile” Non si ha traccia, invece, di Ivan d’Andrea. Dopo aver vinto la quinta edizione di Amici, del ballerino non si hanno notizie. Nonostante qualche comparsa in sporadici cortometraggi il suo volto è scomparso dalla tv. Altri trionfatori come Federico Angelucci (2007), Deborah Iurato (2014) e Virginio Simonelli (2011) hanno tentato altre strade incrociandosi (in anni diversi) a Tale e Quale show su Rai 1 con risultati più o meno positivi. Stesso passaggio anche per Marco Carta, con la differenza importante che lui ha un Sanremo vinto alle spalle, nel 2009.

C’è poi la parentesi dedicata a coloro che sono rimasti sotto il tetto di Maria de Filippi, vale a dire coloro che da allievi trionfatori sono diventati parte integrante del corpo di ballo di Amici. Sono i casi di Giuseppe Giofrè (vincitore ballo del 2012) e Andreas Muller (2017). Tutt’altra storia per artisti come Alessandra Amoroso, Emma, i The Kolors, Irama, Alberto Urso e Gaia Gozzi che continuano a macinare hit e lavori discografici in continua evoluzione. Il loro successo – inutile girarci attorno, piacciano o no – è sotto gli occhi di tutti, detrattori compresi. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

LEGGI ANCHE—> Kledi dopo anni confessa tutto: “La relazione con Maria? Ecco perché l’ho lasciata. Lei non perdona”. La Foto Bomba inedite amici vincitori