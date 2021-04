Amici: ecco perchè l’eliminazione non avviene in studio | Ciò che non ti aspetti!

Da quest’anno il serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, ha introdotto una grande novità: l’eliminazione viene comunicata in casetta e non in studio. Il cambiamento è stato causato da alcuni problemi che hanno messo in difficoltà la trasmissione, così si è cercato di trovare una soluzione. Ma qual è la ragione di questa particolare novità?

Il serale di quest’ultima edizione di Amici ha fatto il suo debutto sabato 20 marzo, introducendo un’incredibile novità che i telespettatori più accaniti avranno certamente notato. Si tratta di un provvedimento preso a causa di un problema sorto ultimamente.

Il talent show di Maria De Filippi non è l’unico programma a trovarsi in difficoltà per questo motivo, ma per fortuna è stata trovata una soluzione.

Amici: il perchè l’eliminato viene rivelato in casetta

L’ultima puntata del serale di Amici, andata in onda il 3 Aprile, ci ha lasciati con l’amaro in bocca per l‘eliminazione di Tommaso e di Rosa, finita al ballottaggio con il fidanzato Deddy. I due ragazzi hanno consumato molte lacrime e si sono giurati amore eterno. Non sarà sfuggita, però, ai fan, una novità introdotta dal 20 marzo scorso.

Si tratta di una nuova modalità pensata per impedire che escano, prima del tempo, anticipazioni sui concorrenti eliminati dallo show durante il serale. In passato infatti, tra il pubblico, ci sono state delle lingue lunghe in contatto con siti di informazione che hanno rivelato prima del tempo notizie importanti, finendo magari col rovinare la sorpresa a tante persone.

Sia la conduttrice che lo staff della trasmissione avevano cercato di mettere lo stop a questo problema, ma non c’è stato niente da fare e così sono state prese misure severe per evitare la fuoriuscita del risultato finale delle sfide del sabato sera. Dal primo serale del 2021 il nome del secondo concorrente eliminato della puntata è stato pronunciato dentro la casetta e non in studio.

I primi a provare sono stati Esa Abrate e Raffaele Renda, quando Maria De Filippi ha annunciato che sarebbero dovuti andare nella casetta sono sembrati un po’ sbigottiti. Qualcuno ha addirittura pensato che si trattasse di uno scherzo. La casetta è il luogo dove vivono i ragazzi e lì il pubblico non ha accesso.

Amici: in attesa del prossimo serale

Così il problema della registrazione due giorni prima è stato risolto. Ieri, nel giorno di Pasquetta, come di consueto, lo show non è andato in onda, ma cresce l’attesa per il prossimo serale del 10 Aprile. Un altro cambiamento di quest’anno è la possibilità, per professori e allievi, durante l’edizione pomeridiana, di lanciare i guanti della sfida e infatti si attendono quelli per sabato.

