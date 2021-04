Amici, Emanuele Filiberto fuori di sè: “Non accetto che …”

Emanuele Filiberto di Savoia, quest’anno è uno dei tre giudici di Amici insieme a Stefano De Martino e a Stash dei Colors.

Maria De Filippi lo ha voluto e lui ha subito risposto di si e questa scelta della De Filippi si sta rivelando vincente perché la giuria, quest’anno, è amatissima. Qualche puntata fa nel serale il duo ospite fisso di Amici, Pio e Amedeo avevano anche scherzato sulla giuria di quest’anno definendola di serie B rispetto a quelle internazionali degli anni precedenti ma Maria De Filippi ha sempre affermato che lei è più che soddisfatta dei nomi che è riuscita a portate nel programma quest’anno.

Emanuele Filiberto fuori di sè dice: “Non accetto che si dicano cose non vere”

Domani sabato 17 aprile andrà in onda un altro serale di Amici e in queste ore Emanuele Filiberto sta facendo parlare di sé perchè ha rilasciato un’intervista sul settimanale Nuovo Tv dove ha detto a chiare lettere che non gli è piaciuta la serie tv ispirata alla sua famiglia che in questi mesi è in lavorazione.

Emanuel Filiberto ha, infatti, detto che molte cose non rispecchiano affatto la realtà, per esempio la omosessualità di Umberto II, suo nonno. Emanuele Filiberto si è fortemente scagliato contro questa serie e ha detto a questo proposito: “Non accetto che si dicano cose non vere. Mio nonno lo conoscevo bene, ho sentito parlare a lungo di lui, da mia nonna e da mio padre. Credo si debba avere rispetto per un uomo che, non essendoci più, non ha la possibilità di dire la sua verità”.

Emanuele Filiberto parla di Maria De Filippi e di lei dice: “Mi lascia massima libertà”

Emanuele Filiberto è soddisfattissimo di questo ruolo di giudice che ha e su Maria De Filippi, la padrona di casa ha detto: “Mi lascia la massima libertà, permettendomi di dire e di fare quello che sento. Credo che il pubblico questo lo apprezzi molto”.

Poi ha parlato della sua famiglia, della moglie con la quale è sposato ormai da 18 anni e delle figlie delle quali ha detto: “Loro vivono a Parigi e purtroppo lì non si riesce a vedere Canale 5”.

E poi in un’intervista che ha rilasciato a Il Giornale, ha detto di Maria De Filippi: “Maria mi ha mandato un sms un paio di mesi fa. Mi scriveva che aveva un’idea per me. Dopo un po’ mi ha richiamato e mi ha spiegato meglio. Ho accettato perché mi piacciono i suoi programmi e come li presenta”.