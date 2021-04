Nella quarta puntata del Serale di Amici, Enula è stata eliminata. La sua uscita dal talent show ha provocato non poche polemiche, per molti infatti la cantante meritava la vittoria. La giovane e talentuosa cantautrice ora è passata alla sua vita fuori dagli studi Mediaset, ma la curiosità nei suoi riguardi è ancora altissima, in molti le chiedono di svelare retroscena della vita in casetta con i suoi compagni. Proprio in occasione di una recente intervista, Enula ha parlato del suo rapporto con Sangiovanni, suscitando dei dubbi.

Amici, Enula e Sangiovanni ecco come stanno le cose

Enula è un’artista completa. Tutti sono d’accordo, la cantante è pronta, anzi prontissima per scalare le vette delle classifiche. Nella scuola di Amici, si è fatta notare subito per il suo stile particolarissimo e per la sua voce suadente, come ribadito spesso anche dai giudici del Serale, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash la cantante ha il potere di trasportare tutti nel mondo, accompagna per mano chi l’ha ascolta nella sua realtà. E’ per questo che quando la cantante è stata eliminata il web è impazzito, gran parte del pubblico del talent bramava la sua vittoria, invece la sua corsa vero la coppa, è terminata con grande stupore. Ma di certo, Enula farà strada, pur non avendo vinto Amici.

Nelle ultime ore stanno facendo discutere alcune dichiarazioni che Enula ha reso su Sangiovanni. I due hanno molto legato all’interno della scuola di Amici e nel corso di un’intervista per Coming Soon, la cantante ha detto: “Io e Sangio abbiamo un rapporto di “amore e odio”. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po’ pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione”. Niente di poco chiaro insomma, tra loro c’è una forte sintonia artistica ed una bella amicizia, possono fare sogni tranquilli tutti fans della coppia Sangio- Giulia, tra Enula e il cantante c’è solo tanto affetto.