Amici: ex ballerina del talent show è diventata nonna a 44 anni

Un’ex ballerina del programma è diventata nonna all’età di 44 anni. Si tratta di Maria Zaffino (foto più in basso), che faceva parte dei professionisti della Scuola più famosa d’Italia. La primogenita Chiara, che ha solo venti anni, ha dato alla luce un maschietto al quale è stato dato il nome di Leonardo.

Maria Zaffino ha dato l’annuncio su Instagram, visibilmente al settimo cielo per questo nuovo arrivo. Nessuna immagine del nuovo arrivato per il momento. In una recente intervista la Zaffino ha chiarito che non smetterà di lavorare per dedicarsi al ruolo di nonna. Maria continuerà a insegnare danza nella sua scuola romana.

Maria Zaffino ha iniziato a ballare in tv a Buona Domenica di Maurizio Costanzo e poi è entrata nel cast del talent show di Maria De Filippi. Grazie alla trasmissione ha ottenuto una grande popolarità. Qualche anno fa, complice l’avanzare dell’età e la seconda gravidanza, Maria ha lasciato il mondo della televisione.

Si è dedicata così alla sua accademia di ballo e alla sua famiglia. Da qualche tempo l’ex star di Amici è legata ad una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. In passato, proprio dietro le quinte del programma di Maria De Filippi la Zaffino ha intrecciato una breve ma intensa relazione con l’ex allievo Michele Maddaloni.

A Fanpage Maria Zaffino ha ammesso che le piacerebbe molto tornare ad Amici, magari nelle vesti di giurata. La 44enne continua inoltre a girare l’Italia con i suoi stage e workshop incentrati sul mondo del ballo.

La nuova vita di Maria Zaffino dopo Amici

A 37 anni, in concomitanza con la sua seconda gravidanza, Maria ha deciso di lasciare il programma di Canale 5. La Zaffino è convolata a nozze con Daniele, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello showbiz, nel 2019 dopo sette anni di relazione.

La coppia ha avuto una figlia nel 2015. La primogenita Chiara è invece nata da un rapporto di gioventù dell’ex professionista di Amici. La Zaffino ha un ottimo rapporto con entrambe le figlie.