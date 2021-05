Volto di punta d’Amici già da qualche anno Rudy Zerbi ha trovato il suo posto in tv grazie a Maria de Filippi che da discografico, operatore dietro le quinte del successo musicale di molti artisti lo ha voluto prima come giudice e poi come coach per selezionare i giovani talenti, star del futuro. Molto spesso critico e diretto Zerbi non ha sempre raccolto consensi ma è stato sempre sincero e soprattutto intuitivo nei confronti dei ragazzi che a suo avviso hanno un potenziale.

Rudy Zerby Fonte Instagram

Rudy Zerbi nostalgico su Instagram: foto ricordo d’Amici 2021

Quest’anno nella fase del serale d’Amici 20 ha fatto coppia con Alessandra Celentano, i due si sono conquistati il titolo di coach decisamente severi e molto critici. In più occasioni Rudy si è scontrato con Arisa e con i suo modi di selezionare e avallare chi a suo avviso non meritava neanche il serale. Rudy è stato anche molto sarcastico con Lorella Cuccarini che molto ironicamente è sempre stata al gioco. Un serale quella dell’ultima edizione d’Amici che ha divertito e appassionato il pubblico grazie anche ai suoi coach e ai loro modi a tratti eccessivi di difendere i propri pupilli.

L’edizione 2021 d‘Amici è stata vinta da Giulia, ballerina spontanea e di talento che durante il talent non solo si è impegnata molto ma anche dimostrato la sua volontà di voler arrivare in alto. Rudy in queste ore ha manifestato sui social il suo lato più nostalgico, l’ex discografico ha pubblicato alcuni scatti inediti del dietro le quinte d’Amici: foto dove i giovani talenti appaiono spontanei e sinceri. A commentare gli scatti Lorella Cuccarini che condivide il pieno il pensiero di Zerby ma anche Giulia che non ha esitato di manifestare il suo affetto al coach: “Zerbis… Lo so che stai piangendo per me, non farlo dai ci vediamo presto!😂❤️.”

Rudy Zerbi fonte Instagram

Leggi anche —->Rudy Zerbi e il suo scheletro nell’armadio cosa spunta: il video in cui stenterete a riconoscerlo

Rudy Zerbi: “Lo ammetto, mi sta mancando tremendamente tutto”

L’impegno ad Amici è quotidiano e ha una durata tale che gli stessi coach non possono non affezionarsi ai loro allievi e non solo. Un’ambiente quello voluto da Maria de Filippi per dare spazio ai giovani talenti ma che alla fine coinvolge umanamente tutti quelli che vi partecipano: dai maestri, ai ballerini professionisti fino agli addetti ai lavori del programma.

Leggi anche —->Rudy Zerbi curiosità: in cosa è laureato il Giudice di Amici

Insomma i ragazzi che hanno partecipato si stanno godendo il successo del momento: visualizzazioni al top, firma copia affollati, disco di platino e d’oro tutti riconoscimenti che meritano mentre i coach vivono un momento di nostalgia in attesa della prossima edizione.