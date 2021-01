amici,-francesca-tocca-super-sexy-con-tutina-corta-e-aderente:-outfit-bomba

Francesca Tocca si trova nuovamente nel mirino dell’attenzione mediatica per via di una foto che la ballerina ha condiviso nella sua pagina Instagram e che ha mandato in tilt il popolo del web. Lo scatto in questione, infatti, in men che non si dica è diventato virale sul web.

L’anno appena passato è stato particolarmente turbolento per Francesca Tocca spesso nel mirino dell’attenzione mediatica per via della sua vita sentimentale. L’artista in queste settimane si trova in casa al fianco della piccola Jasmine alla quale sta dedicando tutti i giorni di vacanza a sua disposizione.

A ogni modo, ecco che nel mirino dell’attenzione mediatica, come appena annunciato, troviamo alcune foto che hanno incantato i fan della ballerina, i quali si sono scatenanti con like e commenti al posto condiviso dalla Tocca.

Francesca Tocca… la foto a pazzesca sul web

Nel corso degli ultimi anni Francesca Tocca ha cominciato a farsi spazio nel mondo del web grazie appunto alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista. Quanto detto ha permesso a Francesca Tocca di diventare anche una web star su Instagram essendo seguita da un gran numero di follower, tutti pronti a entrare in azione ogni qual volta che la ballerina pubblica degli scatti o delle Instagram Stories.

Non a caso, i riflettori della cronaca rosa oggi si concentra proprio su alcuni scatti che la ballerina ha condiviso nella sua pagina Instagram. Nelle foto a cui facciamo riferimento, Francesca Tocca, indossa una tuta con short molto corti, e stivali neri che definiscono anche la perfezione delle sue gambe. Nell’immediato, i fan della ballerina hanno subito scritto una lunga serie si complimenti, sbalorditi appunto dalla sua bellezza e fisico mozzafiato.

L’amore per Francesca Tocca oggi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dato la pausa natalizia di Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca sta condendo di questi giorni di vacanza al fianco della piccola Jasmine con la quale si mostra spesso in foto.

L’amore per la ballerina oggi è rappresentato appunto dalla figlia nata dall’amore con il suo ex marito Raimondo Todaro, anche se qualche mese fa la ballerina è stata protagonista del gossip italiano per via della relazione nata con l’ex alunno della scuola Valentin, finita poi nei mesi estivi.

A oggi, dunque, Francesca Tocca sarebbe single prediligendo così concentrarsi in toto sulla carriera e appunto la sua bambina in attesa di tornare nella scuola di talenti più famosa della televisione italiana.

