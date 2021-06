Amici, Giulia Stabile e la madre: la verità sulla lite, c’entra Sangiovanni

Amici 2020 ha sfornato un talento straordinario: Giulia Stabile. La partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi è stato un trampolino di lancio per la ballerina, che nelle ultime ore ha smentito via social un’intervista che ha (o avrebbe) fatto la madre a DiPiù.

In questi casi è d’obbligo infatti il condizionale, poiché l’intervista che avrebbe fatto la mamma di Giulia al noto settimanale – a firma di Rolando Repossi – in realtà, secondo l’artista, non ci sarebbe stata. Possibile? Le sue parole stizzite in replica ad un utente social sulla questione sono però eloquenti: “Mia madre non ha mai fatto questa intervista“.

Risulta difficile credere che il settimanale in questione possa aver fatto passare per intervista ciò che non lo era. Forse è possibile che Giulia non fosse a conoscenza delle dichiarazioni che la madre ha reso al noto settimanale? Stando a quanto si legge in alcuni stralci dell’intervista, la mamma della ballerina ha infatti sottolineato quanto si siano diradati i loro incontri. Il motivo? I numerosi impegni della figlia.

“La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta” ha dichiarato la madre al giornalista di DiPiù, quindi ha aggiunto con un pizzico di amarezza, ma tanta comprensione: “non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma ed il suo papà“.

La signora Stabile ha però giustificato queste piccole ‘mancanze’ della figlia nei confronti dei genitori, attribuendole all’età. Per lei, però, la cosa importante è che la figlia sia felice. Il cuore di mamma però trema quando la ballerina non si fa sentire: “Sempre in giro con Sangiovanni per lavoro” rivela la madre.

Tra gli ultimi rumors che riguardano la Stabile anche quello riguardanti una sua conferma nel corpo di ballo di Amici 2021 come ballerina professionista. Dopo la vittoria del celebre talent show di Maria De Filippi era ormai chiaro quanto la ballerina facesse parte della grande famiglia di Amici.