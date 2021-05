amici-,-giulia-stabile-vittima-di-bullismo:-“sono-stati-tre-anni-orribili”

Giulia Stabile Amici bullismo – Solonotizie24

La nuova vita di Giulia Stabile comincia al fianco del fidanzato Sangiovanni e dalla realizzazione del proprio sogno, quello di danzare e di mostrare a tutti il proprio talento, così come ha fatto lei trionfando e alzando la coppa di Amici 20. Non tutto, però, è stato facile per la giovane ballerina che, prima di arrivare nel talent show, ha dovuto combattere e vincere anche su coloro che in passato le hanno fatto del bullismo.

Amici non ha realizzato solo sogno di Giulia Stabile, ma le ha permesso di fare un percorso parallelo a quello di studi, lavorando su sé stessa, imparando ad accettarsi molto più rispetto a un tempo e, soprattutto, scoprendo la bellezza che lei non riusciva a cogliere in sé stessa.

Giulia Stabile, che un tempo sognava di diventare étolile, adesso è pronta a investire la propria vittoria per continuare il percorso di formazione e non solo, dato che come la stessa ha dichiarato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, tra i grandi desideri c’è quello di poter aiutare la madre che ha sempre creduto in lei… anche nei momenti più difficili.

“Mi sento libera”

Comincia una nuova vita per Giulia Stabile pronta a mettersi in gioco in un futuro pieno di grandi progetti e il desiderio di raggiungere nuovi successi professionali spera di raggiungere… danzando.

In particolar modo, Giulia Stabile circa il suo percorso ad Amici ha dichiarato: “Mi sento un po’ più libera. Prima di entrare ad Amici mi sentivo un peso addosso, adesso mi sento sollevata da un sacco di cose. Subito dopo il successo sono andata a vedere la scuola presso cui ho studiato e quando sono entrata mi hanno accolto tutti con un caloroso applauso. I commenti altrui danno fastidio, ma mi sono creata una corazza che mi protegge”.

Giulia Stabile vittima di bullismo

Prima di arrivare ad Amici la vita per Giulia Stabile non è stata sempre semplice e leggera come lei sperava, costretta a conoscere quanta cattiveria possano riservare le persone senza una reale motivazione.

Non a caso, a colpire Silvia Toffanin e il pubblico di Verissimo è stato il racconto che Giulia Stabile ha fatto circa il suo passato e il bullismo subito, al quale ha dedicato anche una coreografia: “Una volta sono entrata in classe e ho trovato il mio giubbotto di pelle tagliato con le forbici. Tutto strappato e ormai inutilizzabile. Una cattiveria gratuita che mi ha ferito. Lo so che non ci si deve affezionare agli oggetti. Ma io guardavo quel giubbotto distrutto e pensavo ai sacrifici che avevano fatto i miei genitori per comprarmelo”. La vincitrice di Amici, infine, conclude dicendo: “I tre anni delle scuole medie mi hanno distrutta. Mi facevano di tutto, mi escludevano, mi prendevano in giro, mi dicevano che non ce l’avrei mai fatta. Mi hanno fatto qualsiasi dispetto. Soltanto alle mani non sono arrivati”.