Alessandra Celentano è stato il centro di una accesa discussione tra due ex allieve della scuola di Amici. Solo pochi mesi fa Agata Reale ha pubblicato una lettera pubblica dando libero sfogo al suo pensiero, criticando le metodologie d’insegnamento della maestra. Oggi è scesa in campo per controbattere un’altra ballerina e…

Scontro tra ex allieve della scuola di Amici…

Agata Reale, ex allieva della scuola di Amici solo qualche mese fa ha criticato apertamente lo stile d’insegnamento della maestra Celentano, ritenendola fin troppo “sincera” a tratti brusca nei riguardi dei ragazzi. La sua lettera ha fatto molto discutere, tantissimi le hanno dato ragione condividendo il suo pensiero, altri invece hanno difeso a spada tratta la Celentano, definendola un’ottima insegnante. A distanza di qualche mese Susy Fuccillo ex ballerina della scuola di Amici ha voluto rispondere ad Agata attraverso le pagine di DiPiù . Susy ha ammesso di essere stata attaccata a volte molto duramente dalla Celentano fino a piangere per le sue parole, ma la ballerina oggi ammette che quelle lacrime che ha versato le sono servite. “Per quanto mi riguarda è proprio da quelle lacrime, dalle mortificazioni che sentivo sul mio capo, puntata dopo puntata, che ho trovato la forza per migliorarmi. Sì, Agata, le urla e gli insulti della Celentano, anche l’odio che covavo nei suoi confronti, sono stati il motore, la motivazione per andare oltre i miei limiti fisici e crescere, sia come ballerina sia come donna”- ha scritto Susy.

Susy contro Agata, la ballerina ringrazia la Celentano e le dice che…

L’ex ballerina ha spiegato ad Agata che proprio le dure parole della maestra Celentano le sono servite per crescere e maturare. Certo anche Susy ha detto che a volte certe affermazioni della maestra l’hanno ferita, come quando a lezione di classico le diceva che “sembrava un sacco di patate”. Ma proprio quella rabbia che ha covato nei confronti dell’insegnante è stato il carburante per migliorare. Susy ha poi scritto che ha avuto modo di incontrare la Celentano fuori dal contesto televisivo e la trova solare e divertente, caratteristiche che mostra anche ad Amici, ma quando si tratta di insegnamento la maestra pretende determinazione, rigore e rispetto anche se a volte ha dei modi discutibili.

Leggi anche —–> Barbara d’Urso, brutte notizie per la conduttrice | Si teme il peggio

Leggi anche —–> Francesca Pascale, la verità sull’addio di Berlusconi: “Io tradita e liquidata, ma…”

Nonostante le molte critiche che Alessandra Celentano ha rivolto a Susy, la ballerina sente comunque il dovere morale di ringraziarla, perchè è grazie alle sue parole dure che è cresciuta artisticamente e non grazie ai complimenti. Per questo Susy oggi ritiene di dover ringraziare Alessandra Celentano e per questo ad Agata ha detto: “Come te sono stata vittima della Celentano, ma io non l’ho mai considerata la mia carnefice, perché le sue critiche e le mie lacrime sono state il terreno fertile su cui ho costruito parte della mia vita. […] È grazie alla Celentano se ho raggiunto i traguardi che mi ero imposta”