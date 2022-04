amici,-i-professori-decidono-di-rivelare-tutto-sul-rapporto-che-hanno-lontano-dalle-telecamere

Chi segue Amici, sia nel daytime sia nel corso delle puntate del serale, saprà bene che tra gli insegnanti della scuola nascono spesso delle lunghe, e tal volta anche lunghe polemiche e discussioni. A capitanare le tre squadre della scuola sono le coppie formate da Cuccarini e Todaro, Alessandra Celentano e Zerbi ed in ultimo Pettinelli e Peprarini. Ma, quali sono i reali rapporti tra gli insegnanti fuori dalla scuola di Amici ? A rivelarlo sono stati i diretti interessati nel corso di un’intervista rilasciata a Gente.

I professori della scuola di Amici rivelano quali sono i rapporti lontani dalle telecamere

La prima ad esprimersi è stata Lorella Cuccarini che a proposito del rapporto che la lega ai colleghi della scuola di Amici ha di preciso rivelato “La competizione si ripercuote fuori dalla show? Ma no, c’è una bella chimica tra noi. Ma durante la puntata ci accendiamo, facciamo fuoco e fiamme, perché ognuno tiene ai propri ragazzi e vuole portarli avanti”. Parole queste confermate dagli altri insegnanti della scuola che hanno rivelato che se da una parte è vero che ci sono molte discussioni allo stesso tempo è vero anche che fuori dallo studio televisivo si incontrano e si salutano senza alcun problema.

Rudy Zerbi commenta la ‘cattiveria’ sua e della collega Alessandra Celentano

Sempre nel corso della stessa intervista rilasciata a Gente ecco che Rudy Zerbi non ha perso l’occasione per difendere se stesso e la collega Alessandra Celentano. I due molto spesso vengono definiti ‘cattivi’, e proprio a tal proposito Zerbi ha voluto precisare “Cattiveria è illudere i ragazzi con quel buonismo che in realtà è fine a se stesso e a volte può anche essere un modo per farsi fare un applauso in più dal pubblico”. Alessandra Celentano invece a proposito del collega e compagno di squadra ha rivelato “Rudy parla a voce altissima, mi spacca i timpani e ha una forza che se ti prende un braccio te lo stritola”.

Le parole di Raimondo Todaro su Lorella Cuccarini

In ultimo anche Raimondo Todaro si è espresso, e l’ha fatto utilizzando delle bellissime parole per la collega Lorella Cuccarini con la quale ha rivelato di avere un bel feeling a livello professionale. L’insegnante e ballerino ha rivelato che quando si arrabbia la collega cerca di calmarlo. “Mi tira la giacca, mi dice di respirare e stare tranquillo”. Anche Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno rivelato di avere un rapporto splendido.