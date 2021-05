amici,-imprevisto-in-studio:-lorella-boccia-non-ce-la-fa,-costretta-a-lasciare-il-programma

Durante l’ultimo Serale del noto talent ‘Amici di Maria De Filippi’, è accaduto come sempre l’inaspettato. La protagonista è stata Lorella Boccia.

‘Amici‘ è senz’altro uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. La conduttrice Maria De Filippi ha infatti sin da subito saputo conquistare i cuori e le case di migliaia di telespettatori, dando sempre numerose opportunità ai giovani che hanno un sogno nel cassetto. Moltissimi sono infatti stati gli allievi che hanno messo piede in quello studio, e anche i danzatori professionisti che hanno mostrato le proprie capacità artistiche. Tra questi, c’è senza ombra di dubbio anche Lorella Boccia, bravissima ballerina con un talento eccezionale. Ecco cos’è accaduto alla giovane donna nel corso della scorsa puntata del talent.

Lorella Boccia lascia lo studio prima del previsto: il perché

Durante il Serale di ‘Amici 2021‘, andato in onda lo scorso 1 maggio 2021, i telespettatori hanno potuto assistere all’inaspettato. Tra gli ospiti del programma, c’era infatti Lorella Boccia, nota ballerina ed ex concorrente del talent.

“Tu sei stata la prima a credere in me“, ha infatti detto la Boccia rivolgendosi alla conduttrice Maria De Filippi, “Ci tengo a dirlo perché è difficile trovare una persona che crede in te“. La danzatrice ha poi parlato dell’importanza di ‘Amici‘, definendolo come il posto che offre le grandi opportunità. “Sta a noi coglierle“, ha dichiarato poi, “Grazie mille per quello che fai“.

Questa ospitata di Lorella Boccia nella nota trasmissione non è però stata molto semplice per la ballerina. Quest’ultima si trova infatti in uno stato avanzato della gravidanza, dato che sta per dare alla luce il suo primogenito insieme al marito Niccolò Presta, figlio dell’agente dei vip Lucio. La De Filippi ha compreso infatti il suo disagio e l’ha invitata a lasciare anticipatamente lo studio.

Dopo averle dato un cuscino su cui sedersi per stare più comoda, Maria ha poi detto a Lorella di andare via, dato il suo pancione ormai enorme. La Boccia ha inoltre confessato di aver provato dei fastidi stando seduta per tanti minuti, tra cui un gonfiore alle gambe.

Del resto però, questa non sarà l’ultima volta in cui la Boccia comparirà in tv prima della gravidanza: la danzatrice sta infatti per debuttare su Italia 1 il suo nuovo programma ‘Venus Club‘, che andrà in onda il prossimo 6 maggio 2021 in seconda serata.