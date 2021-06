Ricordate Martina Stavolo, protagonista dell’ottava edizione del talent di Canale 5, Amici? Ecco la sua nuova vita.

La nuova vita di Martina Stavolo

Voce cristallina, carattere spigoloso, Martina Stavolo è stata una delle assolute protagoniste dell’ottava edizione di Amici. Nel talent condotto di Maria De Filippi si classificò settima, mentre quella stagione venne vinta da Alessandra Amoroso arrivata in finale contro Valerio Scanu. I telespettatori ricorderanno di certo il suo inedito, dal titolo Due cose importanti, che divenne un successo in breve tempo. Ma cosa fa oggi nella vita? Stavolo ha lasciato la musica, qualche anno dopo la fine del programma. In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’ex allieva della scuola più amata del piccolo schermo, ha raccontato il suo nuovo percorso.

Ha raccontato Stavolo: “Un giorno mi sono messa a tavolino con la mia famiglia e ho spiegato: “Questo mondo non fa per me. È troppo faticoso”. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì”. Prima di entrare nella scuola di Amici, Stavolo si era iscritta al primo anno di Psicologia. Studi interrotti, chiaramente, durante la sua permanenza nel programma e poi ripresi all’età di 26 anni.

L’ex allieva tra vita privata e il nuovo Amici

Martina Stavolo ha poi parlato della sua vita privata. Nel 2016 ha sposato il noto hairstylist Andrea Francescangeli, ma i due hanno divorziato qualche anno dopo. Oggi, l’ex allieva e psicologa, ha raccontato di essere single. Inoltre, ha raccontato di avere un ottimo rapporto con alcuni ex colleghi di quell’edizione di Amici. Tra questi Adriano Bettinelli – i due ebbero un flirt durante il programma – e il cantante Valerio Scanu.

Infine, Stavolo ha parlato di Amici: “Amici è molto cambiato. Perché nelle dinamiche del programma si dà più spazio ai coach e ai professori, piuttosto che ai ragazzi. Come invece accadeva nella nostra edizione. Lo rifarei, sono cresciuta e sono più matura”.