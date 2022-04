amici,-la-maestra-celentano-mette-in-imbarazzo-stefano-de-martino:-“a-me-piace-stefano-…”

Una nuova e attesissima puntata del serale di Amici è andata in onda su Canale 5 nella serata di ieri, sabato 23 aprile 2022. Nel corso di tale appuntamento con il noto talent show condotto da Maria De Filippi ecco che i telespettatori hanno avuto modo di assistere anche ad un simpatico scambio di battute tra la maestra Alessandra Celentano e il giudice Stefano De Martino. Le parole espresse dall’insegnante di danza hanno divertito il pubblico ed imbarazzato l’ex ballerino. Ma, come mai?

Momenti di imbarazzo ad Amici

Alessandra Celentano, insegnante della scuola di Amici, si trova spesso al centro di polemiche e discussioni. Ma non solo, l’insegnante molto spesso si rende anche protagonista di momenti divertenti. E questo è stato quanto accaduto proprio nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri. La puntata si è aperta con la solita sfida Oreo che ha visto protagonisti i giudici del talent e quindi Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. I tre si sono sfidati nel salto con la corda e a vincere la sfida è stato proprio il Principe Filiberto. Ad essere sorteggiata invece è stata la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che ha scelto di sfidare invece Zerbi-Celentano. I primi a sfidarsi sono stati Alex ed LDA e a vincere è stato il primo. Successivamente Todaro ha scelto di far sfidare il ballerino Nunzio contro Michele. Ed è stato proprio a tal proposito che la Celentano si è espressa imbarazzando Stefano De Martino.

Le parole di Alessandra Celentano sorprendono Stefano De Martino

Nunzio, ballerino di latino americano, si è esibito ballando a petto nudo e la conduttrice Maria De Filippi non ha perso l’occasione per evidenziare i miglioramenti fisici del ballerino. A questo punto è intervenuta proprio Alessandra Celentano affermando “Non mi piace fisicamente perchè è secco secco e lungo lungo. A me l’uomo piace più come Stefano, con un fisico più robusto. Ci vediamo stasera tanto Stefano, no?”. Le parole espresse dalla maestra hanno divertito il pubblico e imbarazzato l’ex ballerino.

Nuovo scontro tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro

Dopo questo divertente momento ecco che la Celentano si è poi resa protagonista di uno scontro con il collega Raimondo Todaro che non avendo apprezzato le parole della collega si è espresso affermando “dice cavolate“. Le sue parole non sono piaciute alla Celentano che ha replicato “Cavolate lo dici a tua sorella”. La maestra di danza ha poi continuato evidenziando delle differenze tra quando balla Nunzio e quando invece balla Michele. Secondo la maestra quando balla Nunzio dietro di lui c’è una coreografia importante mentre invece quando balla Michele non c’è nessuno ma solamente lui. Parole queste che hanno tanto turbato il marito di Francesca Tocca che ha subito replicato “Ma se erano in 25 dietro Michele! Sono senza parole”. A vincere la sfida è stato comunque Michele.