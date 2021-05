Amici 2021 si avvia alla conclusione, la puntata finale che decreterà il vincitore di questa ventesima edizione sarà in diretta e tutti i finalisti hanno molta probabilità di vincere l’ambito premio. A raccontare la sua prima esperienza di coach del talent voluto e creato da Maria de Filippi, Lorella Cuccarini che su Instagram ha manifestato tutta la sua disponibilità rispondendo alle domande dei fans.

Amici 2021, Lorella Cuccarini: “Mi sembra prematuro parlarne”

Lorella Cuccarini ha messo subito in chiaro di non sapere se il prossimo anno sarà ancora presente nella scuola d’Amici, per il momento si gode il finale, è felice per tutti i ragazzi che hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio talento e rivela che l’esperienza come Prof l’ha divertita tantissimo: “Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”.

L’ex ballerina ha poi affermato che si godrà la finale con entusiasmo, è felice per Alessandro allievo che ha seguito nel corso di quest’anno e anche se non vincerà ha davanti una carriera florida. Il giovane ha infatti ricevuto alcune importanti proposte di lavoro, in particolare quella da protagonista nel musical Dirty Dancing. Lorella durante il serale ha fatto coppia con Arisa, le due hanno dimostrato d’essere non solo due professioniste nei loro campi di competenza ma anche due showgirl stravaganti prestandosi al gioco dello show.

Lorella Cuccarini fonte Instagram

Leggi anche —->Lorella Cuccarini, la rivelazione su Maria De Filippi: le parole della maestra di Amici

Lorella Cuccarini: “Tancredi è il vincitore morale”

Lorella Cuccarini ha anche espresso la sua opinione su Tancredi, il giovane cantante autore anche dei suoi testi non è arrivato in finale e questo ha creato anche qualche tensione con Arisa. Alcuni followers hanno infatti notato che l’ex allievo non segue la cantante su Instagram nonostante Arisa in questi mesi si sia dedicata molto a lui.

Leggi anche —->Dove abita Lorella Cuccarini? Ecco la villa da sogno immersa nel verde

L’ex conduttrice de La Vita in diretta ha evitato d’entrare nel merito della polemica tra Tancredi e la sua collega di banco, e ha confessato di riconoscere il talento di Tancredi, le piace la sua musica e crede che in un certo senso l’ex allievo abbia già vinto: “Per me è il vincitore morale”.