Il frontman dei The Kolors, Stash, è indagato per ricettazione di auto di lusso. Ecco tutto quello che sta succedendo.

Il cantante Stash indagato

In questa ultima edizione del talent Amici, su Canale 5, è stato uno dei giudici. Cantante amatissimo dal grande pubblico è frontman della band The Kolors, uscita proprio dal programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il cantante è fino al centro del caso di Sonia Carapezzi, condannata a 1 anno e 6 mesi per aver sottratto 3 milioni di euro alla ditta Air Protech di Magenta. Attualmente, da quanto si apprende, il cantante è indagato per ricettazione di auto di lusso.

I due sarebbero amici e sembra che Stash abbia sottoscritto in passato contratti per il noleggio di due Ferrari e una Maserati. Il pagamento sarebbe avvenuto attraverso conti riconducibili proprio alla Air Protech. Al momento il cantante non ha commentato la notizia, mentre il legale di Stash ha spiegato la versione dei fatti dell’ex vincitore di Amici 14. Ha spiegato che il suo assistito è: “Del tutto all’oscuro delle varie attività illecite di Sonia Carapezzi”.

Leggi anche —–> Ballando con le Stelle fuori Mariotto: il nome del possibile sostituto

Leggi anche —–> Tommaso Zorzi ha litigato con Oppini? Spunta la verità dopo Il Grande Fratello Vip

Carriera di Stash

Nato a Caserta nel ’89 Antonio Stash Fiordaspino deve il suo secondo nome ad una strofa del singolo Money dei Pink Floyd. Grazie a suo papà cresce con la passione della musica. Trasferitosi a Milano, si iscrive prima all’Accademia di Brera per studiare pittura e in seguito Nuove Tecnologie. Dopo aver trascorso un anno a Londra, nel 2010 insieme a suo cugino Alex Fiordispino e Daniele Mona, fonda la band The Kolors.

Diventano famosi al grande pubblico grazie alla partecipazione, e poi la vittoria, all’edizione del 2015 di Amici. L’anno successivo partecipano al Festival di Sanremo, mentre in seguito Stash diviene professore di canto per il talent di Canale 5. Lo scorso anno ha fatto parte della giuria. Stash è fidanzato con la giornalista Giulia Belmonte. E lo scorso 3 dicembre la coppia ha avuto una bambina, la piccola Grace.