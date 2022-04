amici,-lda-eliminato-e-la-sorella-ilaria-sui-social-scrive-senza-mezzi-termini:-“fatemelo-dire-…”

Una nuova puntata del serale di Amici, noto talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è andata in onda nella serata di sabato 23 aprile 2022. Ad essere eliminato è stato Luca D’Alessio, noto a tutti semplicemente come LDA. La sua eliminazione ha sorpreso molte persone, e ad esprimersi nelle scorse ore è stata di preciso la sorella Ilaria attraverso un commento scritto sui social.

Grande successo ad Amici per Luca D’Alessio

Giovane, figlio d’arte e con tanti sogni nel cassetto. Luca D’Alessio, conosciuto da tutti come LDA, fin dal momento del suo arrivo ad Amici 21 è riuscito ad entrare nel cuore di migliaia di persone. Figlio di Gigi D’Alessio e dell’ex moglie Carmela Barbato, Luca nel corso dei mesi trascorsi all’interno della famosa scuola di Canale 5 ha provato a farsi conoscere, a far conoscere la sua musica cercando però di allontanarsi dal suo cognome e dall’enorme successo legato a papà Gigi. E con impegno e determinazione oggi sembra esserci riuscito. Luca D’Alessio è molto apprezzato dal pubblico non per essere il figlio di Gigi D’Alessio ma per essere un bravo e giovane artista oltre che un ragazzo tanto simpatico.

Luca D’Alessio eliminato da Amici

Nessuno si aspettava che Luca D’Alessio potesse essere eliminato da Amici nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato 23 aprile. Il giovane infatti era considerato da molti uno dei possibili vincitori del girone canto ma così non è stato. Molti sono stati coloro che hanno commentato la sua eliminazione sui social, e tra questi vi troviamo anche la sorella Ilaria che su Instagram ha scritto un post dedicato al fratello e contenente delle bellissime parole di ammirazione e orgoglio. Papà Gigi invece anche in questa occasione ha preferito rimanere in silenzio. Come molti già sapranno infatti Gigi D’Alessio non si è mai espresso sull’esperienza del figlio ad Amici, ha sempre preferito rimanere un passo indietro. E l’unica volta in cui invece ha deciso di esporsi è stato per andare d’accordo con Zerbi e riprendere il figlio per le parole espresse sul famoso brano ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri.

Il post social di Ilaria D’Alessio per il fratello Luca

“Grazie a tutti davvero per i messaggi che mi state mandando su Luca. Noi siamo super orgogliosi e fieri del percorso fatto, abbattere i pregiudizi forse è stata la sfida più grande e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire, dato il riscontro ricevuto. In bocca al lupo a mio fratello, il bello inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro”, queste le parole con cui Ilaria D’Alessio ha commentato l’eliminazione del fratello da Amici.