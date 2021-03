Amici, Lorella Cuccarini mette in difficoltà la Celentano che reagisce in modo durissimo

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano non vanno affatto d’accordo perché il loro carattere è proprio agli opposti.

Se Alessandra Celentano, da sempre insegnante di ballo all’interno della scuola di Amici è molto ruvida, severa e a tratti risulta essere anche antipatica ai ragazzi tanto da litigare, qualche volta con la stessa Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, fin da subito, si è rivelata dolce, materna ma molto rigida nel pretendere impegno e serietà. La Celentano, a tratti, risulta un po’ acida mentre la Cuccarini ha sempre fatto emergere il suo lato più morbido nonostante la evidente serietà e professionalità. Avendo questi due caratteri completamente diversi e praticamente agli opposti, lo scontro è sempre dietro l’angolo.

La Celentano critica molto la Cuccarini mentre quest’ultima rivendica solo il ruolo di insegnante che, a suo dire , implica l’importanza di far emerge gli allievi e non di demoralizzarli, di offenderli, di denigrarli e demotivarli come secondo la Cuccarini, fa la Celentano.

Lorella Cuccarini lancia il guanto di sfida

Durante l’ultimo serale, in più occasioni, Lorella Cuccarini ha sottolineato quanto per lei sia incomprensibile e dannoso far cimentare i ragazzi su un terreno a loro difficile. E allora, durante il day time di ieri, prima ha lanciato il guanto di sfida su una variazione classica, il Don Chisciotte, tra Alessandro che è il suo alunno e Tommaso e Samuele che sono alunni, rispettivamente, della Celentano e della Peparini e poi ha detto loro: “Devo adeguarmi. Non avrei mai voluto farlo. Sono la prima a non ritenerlo giusto. Ma siccome Alessandra continua a dirmi che sbaglio ho deciso di seguirla per vedere se ha ragione”.

Le reazioni dei ragazzi e delle loro insegnanti

A questo gesto così forte e inaspettato sia i ragazzi che le insegnati hanno reagito in modo assolutamente diverso. E se Tommaso ha detto: “Sono sicuro di poterla farla, ma non ho voglia di farla, anche il solo pensiero di doverla provare mi fa stare male” e ha chiesto alla sua insegnante, Alessandra Celentano di rifiutare, Samuele è stato tranquilizzato dalla sua insegnate Peparini che ha detto: “Questo guanto di sfida non dà nessuna possibilità e per questo non lo accettiamo”.

Invece, la Celentano ha detto a Tommaso che non voleva accettare:

“Sei maggiorenne, prenditi tu la responsabilità”.

Poi Lorella Cuccarini è venuta alo scoperto e ha detto: “Non ho mai pensato di darvi questo guanto di sfida, perché il ruolo di un’insegnante è quello di farvi brillare … E’ tutto scherzo sarebbe solo una mortificazione e non ve lo meritate”.