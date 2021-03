amici,-lorella-cuccarini,-una-furia-contro-rudy-zerbi-“non-ti-permettere-di-…”

orella Cuccarini da quest’anno è una professoressa di ballo del programma Amici di Maria De Filippi. Da quando è iniziato il programma, sembra che la showgirl abbia avuto parecchie discussioni con Rudy Zerbi, il noto professore di canto, presente da molti anni ormai nel cast di Amici. I due sono stati protagonisti di diversi scontri e litigi in questi mesi, non ultimo anche in questi giorni.

Amici 20, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi ancora scontri tra i due

Ormai non sembra esserci più alcuna distinzione tra prof di canto e di ballo, tanto che alcuni intervengono anche nell’altro settore. È questo proprio quanto accaduto in questi mesi tra Lorella e Rudy, l’uno professore di ballo e l’altro di canto. Nella giornata di ieri, durante il daytime Amici è avvenuta l’ennesima discussione e l’ennesimo scontro tra il professore di canto e il prof di ballo. Rudy sembra abbia detto che il giudizio dei giudici estremi, ricevuti in questi mesi, interessano soltanto a lui ed anche ad Alessandra Celentano. Secondo Zerbi, gli altri professori sarebbero troppo protettivi. Tra tutti, sembra che Lorella non sia rimasta in silenzio, ma abbia voluto rispondere a tono al collega. “Non è vero che a noi non interessa. Non dire cose che non sono giuste”, queste le parole della Cuccarini.

Scontro acceso tra Rudy e Anna Pettinelli nel daytime

In realtà, quest’ultima non è stata l’unica ad avere uno scontro con Rudy Zerbi nel corso del daytime. È intervenuta nella discussione anche Anna Pettinelli, la quale sembra abbia anche alzato i toni con il noto produttore discografico. Tra i due sono volate delle parole molto forti. Ma per quale motivo? Secondo Zerbi, la Pettinelli avrebbe in diverse occasioni tutelato i propri allievi. Anna, che di certo non si lascia scivolare nulla addosso, sembra abbia definito il collega “fraudolento”.

A quel punto, il professore di canto avrebbe chiesto alla conduttrice di sapere quali fossero gli ultimi due posti nella classifica generale e se questi fossero due suoi colleghi. La conduttrice avrebbe rincuorato il suo amico e collaboratore, dicendo che i suoi allievi non si trovavano in quelle posizioni così, Rudy avrebbe esultato di gioia. La Pettinelli a quel punto avrebbe detto “Quanto è brutto rosicare. Rosichi perché è venuta fuori la verità”.

Zerbi anche contro Arisa, la sua battuta lascia tutti senza parole

Quest’anno Rudy sembra non aver risparmiato nessuno. Pare che il produttore abbia avuto anche da ridire nei confronti di Arisa. Il motivo? A suo dire, la cantante mentre parla lo tocca in continuazione. “Se mi tocchi ancora ti do una cartellinata! Guarda che unghie che hai! Mi fai anche male”. Queste le sue parole.