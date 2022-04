amici,-luca-jurman-prima-spara-a-zero-sulla-trasmissione-e-poi-ammette:-“vorrei-tornare…”

Chi segue Amici da molti anni si ricorderà sicuramente di Luca Jurman ovvero il celebre cantante ma anche musicista, produttore, arrangiatore che nel noto talent show di Canale 5 ha partecipato come vocal coach nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011. L’artista nelle ultime ore è finito al centro di una grossa polemica, ma esattamente per quale motivo?

Luca Jurman al centro di una grossa polemica

Si sta tanto parlando nelle ultime ore dell’ex insegnante di canto di Amici Luca Jurman finito al centro di una grossa polemica proprio per aver criticato il talent ma allo stesso tempo aver chiesto di poter tornare a farne parte. A rivelare il tutto è stato Tv Blog e proprio Jurman sembrerebbe aver confermato. Nello specifico l’insegnante oltre ad aver attaccato il programma di cui ha fatto parte in passato sembrerebbe anche aver voluto fare una precisazione importante ovvero quella di aver scelto lui di abbandonare il reality e di non essere quindi stato cacciato da nessuno.

La verità dell’artista

Proprio tale sua precisazione ha acceso la polemica in quanto l’artista sembrerebbe aver chiesto più volte di tornare ad Amici. TvBlog ha quindi deciso di intervistarlo cercando di capire i motivi legati alle sue parole. Luca Jurman non ha avuto alcun problema nel confermare di aver chiesto alla produzione di poter tornare a lavorare ad Amici ma ha voluto precisare di averlo fatto anche perché sono molti i fan che glielo chiedono. “La gente mi chiede di tornare ad Amici ancora oggi… è vero, qualche volta ho tentato di parlarne con la produzione. La mia uscita dal programma è stata poco felice, me ne sono andato via nel bel mezzo di un serale. E questo ovviamente non ha fatto piacere alla produzione. Se dovessi tornare a lavorare con le qualifiche giuste e le modalità giuste… io non ho nessun problema, ma non credo sia interesse loro”, queste le sue parole.

La critica di Luca Jurman ad Amici

L’ex vocal coach di Amici ha poi voluto precisare “Quello che critico, non da adesso, ma da sempre, è che non si possono mettere dei non esperti nel ruolo di esperti” sostenendo che tutto questo provoca nei ragazzi particolare confusione. Secondo Jurman “non si possono dire cose contrarie all’etica artistica e musicale” e ha precisato che queste sue parole erano rivolte a coloro che fanno i professori di canto anche se non lo sono ma anche a coloro che consentono tutto questo. Jurman ha poi proseguito confermando di aver contattato lo scorso mese di febbraio la produzione di Amici e ha precisato di sentire molto spesso Sabrina Gregoretti ovvero una delle persone più vicine alla DeFilippi. E a proposito del suo abbandono ha voluto precisare “Io non ho mai rosicato. Da Amici me ne sono andato perché non c’erano le condizioni… condizioni che non sono il programma in sé, ma persone. Che c’erano allora e che ci sono ancora”.